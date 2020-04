Kostenpflichtiger Inhalt: Nach der Bund-Länder-Einigung : Kabinett will Voraussetzungen für weitere Schritte schaffen

Die Landesregierung will in einer Kabinettssitzung die Voraussetzungen für weitere Corona-Schritte schaffen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Nach der Bund-Länder-Einigung zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise geht es nun um die Umsetzung. Das NRW-Kabinett will dazu am Donnerstag die nächsten Schritte in die Wege leiten.