Hungertod von Häftling : Justizminister muss Fragen zu Aachener Fall beantworten

Düsseldorf Im Fall des Aachener Häftlings, der hinter Gittern verdurstet und verhungert ist, sieht die Opposition zentrale Fragen unbeantwortet. Der Rechtsausschuss des Landtags hatte Diskussionsbedarf bei dem ungewöhnlichen Fall.

In den sechs Wochen vor seinem Tod sei der 67-Jährige nur einmal von einer Psychiaterin aufgesucht worden, sagte der Grünen-Abgeordnete Stefan Engstfeld. Es sei für ihn schwer vorstellbar, dass der Häftling bis zum Tod Herr seiner Sinne gewesen sei, zumal er die Nahrungsaufnahme mit der Begründung verweigert habe, das Essen sei vergiftet und der Teufel sei in ihm. Dies spreche nicht für einen freiwilligen Suizid bei voller Zurechnungsfähigkeit.

„Wenn ich das Essen verweigere, weil es vergiftet ist, will ich leben und nicht sterben“, sagte Engstfeld. Zweifel seien auch deswegen angebracht, weil er in die psychiatrische Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses in Fröndenberg gebracht werden sollte, dort aber wegen fehlender Kapazität nicht aufgenommen wurde.