Rechtsstreit : Justiziarin des Erzbistums Köln wegen Bürostuhls gekündigt

Köln Die Justiziarin von Rainer Maria Woelki nimmt zu Beginn der Corona-Pandemie ihren Bürostuhl mit ins Homeoffice. Das Bistum meint, das könne man nicht einfach so machen – und kündigt ihr.

Die ehemalige Justiziarin klagt gegen ihre Kündigung und verlangt zusätzlich mindestens 50.000 Euro Schmerzensgeld. Der Gütetermin am Freitag brachte keine Annäherung zwischen den Parteien. Nun will das Gericht am 18. Januar kommenden Jahres in der Sache entscheiden.