Schwerer Unfall : Junger Fahrer rast auf A46-Raststätte – zwei Tote

Update Wuppertal Die Fahrbahn der Raststätte war ein Trümmerfeld: Bei einem Zusammenstoß ihres Wagens mit einem Lastwagen sind zwei junge Männer gestorben. Furchtbare Szenen an der A46.

Bei einem Unfall an der A46 auf einer Raststätte in Wuppertal sind zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren gestorben. Zwei weitere, jeweils 20 Jahre alte Insassen des Wagens wurden in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag in Düsseldorf mitteilte, war der 21 Jahre alte Fahrer an der Raststätte Sternenberg-Süd offenbar mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit von der Autobahn abgefahren. Sein Wagen prallte erst gegen einen Fahrbahnteiler und schleuderte dann gegen zwei geparkte Lastwagen. Der Fahrer und einer der Mitfahrer starben an der Unfallstelle. Die Feuerwehr befreite einen der schwer Verletzten laut einer Mitteilung aus dem Wrack des Autos. Alle Insassen kommen aus Wuppertal.