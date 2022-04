Fahrradtasche „2bag“ : Junge Aachener wagen sich heute in die „Höhle der Löwen“

Auftritt vor den Löwen: Leander Mellies (r.) und Karl Fischer aus Aachen präsentieren ihre Fahrradtasche „2bag“. Am Montagabend wird die Sendung ausgestrahlt. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Aachen In „Die Höhle der Löwen“ wagen sich Gründer mit ihrer Unternehmensidee, um Investoren zu gewinnen. Am Montagabend sind zwei Aachener an der Reihe – als jüngste Teilnehmer in der Geschichte der Fernsehsendung.