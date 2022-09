Wiederholungstäter : Jugendlicher versteckt sich in Lkw auf der A4

Düren Für den 14-Jährigen läuft es doppelt schief: Er fährt erst in die falsche Richtung und wird dann von der Polizei auf dem Rastplatz Rurscholle aufgegriffen.

Die Autobahnpolizei Broichweiden hat am Dienstagmorgeneinen 14-jährigen Äthiopier aus einem Lkw befreit und wegen des Verdachtes der unerlaubten Einreise an die Bundespolizei übergeben. Am Rastplatz Rurscholle bei Düren an der A4 hatte ein LKW-Fahrer bei einer Pause Geräusche aus seinem Auflieger wahrgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er verständigte demnach direkt die Autobahnpolizei, die eine Streife zum Rastplatz Rurscholle entsendet habe.