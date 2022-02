Platzverweise für Reporter : Journalistenverband kritisiert Stadt Würselen scharf

„Es kann nicht sein, dass Bürgermeister Roger Nießen und seine Mitarbeitenden auf diese Art und Weise die Berichterstattung behindern“: Roger Nießen muss sich Kritik des Deutschen Journalistenverbandes gefallen lassen. Foto: Christian Ebener

Würselen/Düsseldorf Platzverweise für Journalisten unserer Zeitung, Hausverbot für eine Ratsfrau: Der Deutsche Journalistenverband in NRW übt deswegen scharfe Kritik an der Stadt Würselen. Und diese geht auch noch einen Betreuer an.