Krisengipfel gefordert : Jedes dritte Pflegeheim macht Verlust

37 Prozent der Pflegeeinrichtungen in NRW erwarten, das laufende Jahr mit roten Zahlen abzuschließen.Das größte Problem sei der Fachkräftemangel. Foto: Inga Kjer/photothek.net/imago

Düsseldorf Eine Studie zeigt den wachsenden ökonomischen Druck in der Branche: Die Personalkosten steigen, zugleich sinkt der Anteil, den die Sozialversicherung refinanziert. Die Opposition in NRW fordert einen Krisengipfel und ein Rettungspaket.

Angesichts der steigenden Zahl von Pflegeheimen mit finanziellen Nöten hat die Opposition im Düsseldorfer Landtag von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Einberufung eines Pflegegipfels verlangt. Grund für den Handlungsdruck aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion sind unter anderem Zahlen, die die Unternehmensberatung Roland Berger gerade mit ihrem „Care Monitor 2023“ vorgelegt hat: Demnach erwarten 37 Prozent der Pflegeeinrichtungen, das laufende Jahr mit roten Zahlen abzuschließen.

Das wäre noch einmal eine Steigerung um einen Prozentpunkt gegenüber den Ergebnissen für das vergangene Jahr. Nur noch 21 Prozent rechnen mit einem Überschuss, 42 Prozent gehen davon aus, dass sie ein ausgeglichenes Ergebnis vorweisen können. Der SPD-Fraktion zufolge gab es bereits im ersten Quartal des laufenden Jahres mehr Insolvenzen als im ganzen Vorjahr.

Als größtes Problem wird laut „Care Monitor“ von den 200 befragten Anbietern der Pflegewirtschaft unverändert der Fachkräftemangel beschrieben. Dem steht ein rasant wachsender Pflegebedarf aufgrund des demografischen Wandels gegenüber. Nach Angaben des Statistischen Landesamts ist die Zahl der Pflegebedürftigen von 2019 bis 2021 um 225.000 auf knapp 1,2 Millionen gestiegen. Ein Sprecher der Pflegekammer NRW nannte den Personalmangel „die größte Herausforderung für das Gesundheitswesen in den nächsten Jahren“.

Info Hoher Altersschnitt beim Pflegepersonal NRW Nach Angaben der Pflegekammer ist rund ein Drittel der professionell Pflegenden über 55 Jahre alt und erreicht bald das Renteneintrittsalter. Stammkräfte Die Arbeitgeber verzichten zunehmend auf den Einsatz von Zeitarbeitern und Honorarkräften. 57 Prozent arbeiten ohne diese Beschäftigungsform.

„Die Pflege in NRW ist in akuter Not. Sie braucht dringend ein Rettungspaket“, sagte Thorsten Klute, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Dazu muss Minister Laumann jetzt endlich der Situation ins Auge schauen und alle Beteiligten an einen Tisch holen.“ Die Tagesordnung für einen Pflegegipfel liege auf dem Tisch, so der Gesundheitspolitiker. „Er muss sie nur noch verschicken. Als SPD-Fraktion kommen wir gerne dazu, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.“ Eine Antwort des Gesundheitsministeriums stand noch aus, als diese Zeitung produziert wurde.

Die Pflegekammer und die Gewerkschaft zeigten sich aufgeschlossen für ein solches Treffen. „Wir würden es begrüßen, wenn wir mit Berufsverbänden, Fachgesellschaften und Gewerkschaften an einem Tisch gemeinsam für die Pflege zusammenarbeiten könnten. Es müssen zeitnah Reformen beschlossen und umgesetzt werden“, sagte der Kammersprecher. Vom Verdi-Landesverband hieß es, Initiativen wie die konzertierte Aktion Pflege aus dem Jahr 2018 hätten gezeigt, dass es grundsätzlich zielführend sein könne, die entscheidenden Akteure und Interessenvertretungen zusammenzubringen. „Vorab sind Zweck und Rahmen eines solchen Formats klar und verbindlich festzulegen, damit am Ende auch konkrete und in gesetzliches Handeln mündende Ergebnisse zustande kommen“, sagte allerdings ein Sprecher. Die Notstände in der Pflege seien seit vielen Jahren bekannt und würden jährlich auf verschiedenen Kongressen, Veranstaltungen und Gipfeln wiederholt diskutiert und bestätigt.

Als eine der Ursachen für die angespannte finanzielle Situation macht der „Care Monitor“ die Lohnkostensteigerungen aus. So sind die Anbieter seit September verpflichtet, nach Tarif zu zahlen, wenn sie Leistungen mit den Kassen abrechnen wollen. Und in der Fünf-Jahres-Sicht erwarten die Befragten eine jährliche Personalkostensteigerung in Höhe von 10,4 Prozent bei einem zugleich immer niedrigeren Anteil, der von den Sozialversicherungen refinanziert werde. Dieser sei von 81 Prozent im Jahr 2021 auf aktuell nur noch 66 Prozent zurückgegangen.