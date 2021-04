Kampf gegen das Coronavirus : Jeder Fünfte in NRW geimpft

Aus der Ampulle in den Arm: Mehr als jeder fünfte Bürger in NRW ist gegen das Coronavirus geimpft. Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Wer hat schon eine Corona-Impfung erhalten? In NRW ist es jetzt mehr als jeder fünfte Einwohner. Regierungschef Armin Laschet sieht mit dieser Quote ein Impfversprechen vorfristig eingelöst.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht mit den jüngsten Zahlen eine Zusage der Landesregierung vorfristig erfüllt. „An Ostern habe ich versprochen, dass bis Ende April 20 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen eine Erstimpfung erhalten - dieses Versprechen haben wir nun fast zwei Wochen früher eingelöst“, erklärte er am Montag.

„Durch noch mehr Tempo beim Impfen, viele Tests, die digitale Kontaktnachverfolgung und die Verlängerung des Lockdowns bauen wir gemeinsam eine Brücke in den Sommer - hin zu mehr und mehr Normalität und letztlich hin zur Überwindung der Pandemie.“ Dabei müsse die Politik im Kampf gegen Corona Vertrauen zurückgewinnen, räumte Laschet, der auch CDU-Vorsitzender ist, ein. „Das tun wir am besten, indem wir konsequent handeln und unsere Ankündigungen einhalten.“

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts haben in der Alterskategorie der Über-60-Jährigen in NRW bisher 44,7 Prozent die erste Spritze bekommen. Unter 60 Jahren sind es elf Prozent. Zu den priorisierten Berufsgruppen bei den Impfungen gehören insbesondere die Mitarbeiter auf den Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten.

Der mit Abstand am häufigsten in die Arme gespritzte Impfstoff ist der von Biontech/Pfizer mit mehr als 2,3 Millionen Dosen bei den Erstimpfungen in den Impfzentren, Krankenhäusern sowie durch mobile Teams und die Hausärzte. An zweiter Stelle kommt der von Astrazeneca mit fast 1,2 Millionen Dosen bei den Erstimpfungen. Der Impfstoff von Moderna stand nur rund 142 000 Mal für Erstimpfungen zur Verfügung.