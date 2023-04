Fachkräftemangel : Jede vierte Apotheke in NRW bedroht

Eine besorgniserregende Umfrage des Apothekerverbands Nordrhein ruft die nordrhein-westfälische Landespolitik auf den Plan. Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Branchenverband und Opposition schlagen angesichts des Fachkräftemangels Alarm – viele Betriebe sehen für sich keine Perspektive mehr. Die Landesregierung hält die Versorgung noch für sicher, fordert aber mehr Hilfen vom Bund.

Von Maximilian Plück​

Eine besorgniserregende Umfrage des Apothekerverbands Nordrhein ruft die nordrhein-westfälische Landespolitik auf den Plan. Der Verband hatte vor wenigen Tagen eine Blitzumfrage zum Thema Personalbedarf bei seinen Mitgliedern veröffentlicht. Demnach gab jede vierte Apotheke an, der Fachkräftemangel wirke sich bereits so negativ aus, dass diese nicht ohne Probleme am Ende des Berufslebens unter neuer Leitung weitergeführt werden könne und eine Schließung drohe. Knapp sechs Prozent gaben sogar konkret auch mit Verweis auf den Fachkräftemangel an, die Apotheke in den nächsten zwölf Monaten schließen zu müssen.

Die SPD im Düsseldorfer Landtag zeigte sich entsetzt und will nun von der Landesregierung wissen, wie sie mit dem Thema umgeht. In einer kleinen Anfrage des gesundheitspolitischen Sprechers Thorsten Klute, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Die Apotheken spielen für die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen eine zentrale Rolle. Apotheken müssen deshalb für alle Menschen in einem angemessenen Zeitraum erreichbar sein. Eine Schließungswelle kann vor allem in bereits unterversorgten Regionen dazu führen, dass die bereits angespannte Lage der Arzneimittelversorgung zusehends problematischer wird.“

Klute will deshalb von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) genau wissen, wo wie viele Apotheken zwischen Rhein und Weser konkret von einer Schließung bedroht seien. Auch verlangt er Auskunft darüber, welche Maßnahmen die schwarz-grüne Landesregierung ergreife, um die personellen Engpässe in den Apotheken abzumildern und die pharmazeutische Ausbildung zu stärken.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, die Apotheken in Nordrhein-Westfalen seien ein starker Pfeiler der Versorgungslandschaft. „Sie leisten vor Ort einen unverzichtbaren Beitrag bei der Arzneimittelversorgung und als niederschwelliger Zugang zur Gesundheitsversorgung insgesamt in vielen Facetten.“ Die Versorgung der Bevölkerung durch die Apotheken sei trotz des Fachkräftemangels insgesamt gesichert. Allerdings: „Um auch zukünftig die Arzneimittelversorgung gerade in ländlichen Gebieten insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels auf tragfähige Beine zu stellen, muss die Bürokratie in Hinblick auf die Arzneimittelabgabe und -abrechnung abgebaut werden“, hieß es weiter. Das müsse stärker geschehen als im Gesetzentwurf des Bundes zum Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz bislang geplant.

Das Ministerium verlangt zudem, die Apotheken sollten vor Ort für ihr sogenanntes Lieferengpassmanagement eine angemessene Vergütung erhalten. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen 50 Cent seien aus Sicht des Ministeriums nicht ausreichend. „Das Apothekensystem muss stabilisiert, und die wohnortnahe Arzneimittelversorgung muss auch in Zukunft auf sichere Beine gestellt werden. Hierfür setzt sich das Land bei den aktuellen und künftigen Gesetzesvorhaben des Bundes ein“, sagte der Sprecher.

Der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, sieht an anderer Stelle politischen Handlungsbedarf. Um die Apotheken zu stärken, müssten sie etwa bei der Personalfindung und -bindung unterstützt werden: „Dazu gehört an erster Stelle eine deutliche Anhebung der Vergütung der Apotheken durch die Arzneimittelpreisverordnung“, fordert Preis. „Damit Apothekenmitarbeiter besser bezahlt werden können.“ Zudem verlangt er, die Apotheker in Nordrhein-Westfalen von zeitraubendem, bürokratischen Aufwand zu entlasten. Nur so könne eine Konzentration auf die heilberuflichen Kernaufgaben zum Wohl der Patientenversorgung in den Apotheken stattfinden, sagt der Verbandschef.