Aktuelle Zahlen : Jede dritte Schule in NRW wartet noch auf schnelles Internet

Jede dritte Schule in NRW wartet noch auf schnelles Internet

Düsseldorf Noch immer gibt es große Lücken bei der Versorgung der Schulen. Aber immerhin: Es stehen weitere Fortschritte an, und es hat sich auch sehr viel getan in den letzten fünf Jahren.

Fast ein Drittel der Schulbauten in NRW sind bislang noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen. Von den rund 6300 Schul-Standorten im Land waren zuletzt knapp 4240 mit schnellem Internet versorgt, rund 2050 nicht. Das geht aus einer Antwort des Schulministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Stichtag der Erhebung war der 31. März.

Fortschritte rücken allerdings näher. So gab es der Statistik zufolge an 1550 der noch nicht ausgestatteten Standorte schon laufende Ausbau- oder Förderprojekte, an gut 240 weiteren Schulen waren solche zumindest initiiert.