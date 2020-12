„Für Silvesterspaß kein Raum“ : Jahreswechsel in Zeiten von Corona

Abgebrannte Böller liegen nach der Silvesternacht 2019 auf 2020 auf der Reisholzer Straße in Düsseldorf. Dieses Jahr soll es leiser werden (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Das Corona-Jahr soll leise zu Ende gehen. Partys sind verboten, Feuerwerke stark eingeschränkt. Und die Polizei hat sich gerüstet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch der letzte Tag des Coronavirus-Jahres 2020 steht im Zeichen der Pandemie. An Silvester sind in diesem Jahr Partys verboten, in manchen Orten in Nordrhein-Westfalen gibt es zusätzliche Ausgangsbeschränkungen in der Nacht – und auch Raketen und Böller dürften viel seltener zischen und knallen als sonst zu einem Jahreswechsel.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) forderte die Menschen eindringlich dazu auf, zu Hause zu bleiben und auf keinen Fall Partys steigen zu lassen. „Wer die Regeln bricht, wird staatliche Sanktionen spüren. Es geht um Leben und Tod, da ist für Silvesterspaß kein Raum.“

Im öffentlichen Raum dürfen sich grundsätzlich wie schon zuletzt nur fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten gemeinsam aufhalten. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Zusätzliche nächtliche Ausgangsbeschränkungen gibt es etwa im Kreis Gütersloh. Nur in besonderen Ausnahmen dürfen dort nachts die Wohnungen verlassen werden – Silvesterfeiern und Feuerwerke gehören nicht dazu. Ähnliche Regelungen gibt es in den Kreisen Düren, Lippe und Minden-Lübbecke sowie in Oberhausen und Solingen – teils mit Lockerungen in der Silvesternacht. In Köln ist es an Silvester und Neujahr in der Öffentlichkeit untersagt, etwas Alkoholisches zu trinken.

Lesen Sie auch Zum Start ins neue Jahr : Was in NRW erlaubt und was verboten ist

Innerhalb der eigenen vier Wände sind in NRW gemäß den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung Treffen mit Freunden oder der Familie an Silvester nicht durch eine Gästezahl begrenzt. Partys sind verboten. Polizei und Ordnungsämter wollen eingreifen, wenn es Feiern gibt. „Und das kann man ganz schnell entscheiden: Ist das ein friedliches Abendessen oder ist das eine Party“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zuletzt. Zudem empfiehlt die Landesregierung weiter dringend, die Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen auch im privaten Bereich anzuwenden, und soziale Kontakte auf das wirklich Nötigste zu beschränken.

Feuerwerke sind nicht grundsätzlich untersagt, verkauft werden durften Raketen und Co. in den Tagen vor Silvester aber nicht. Kommunen konnten zudem eigene Verbote aussprechen. So darf etwa in der Düsseldorfer Altstadt nicht geknallt werden. In Bonn ist im öffentlichen Raum das Böllern sogar im gesamten Stadtgebiet verboten. In Köln gibt es an vielen Orten Feuerwerksverbote – beispielsweise in der Umgebung des Doms. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) bat die Menschen der größten NRW-Stadt zudem darum, generell auf Feuerwerk zu verzichten.

Mit diesen Maßnahmen soll vor allem das Gesundheitssystem entlastet werden. Denn die Risiken von Unfällen mit Pyrotechnik würden minimiert, sagte etwa Innenminister Reul.

Die Polizei ist nach Angaben des Innenministers in der Silvesternacht mit einem etwas größeren Aufgebot im Einsatz als vor einem Jahr. Ein Teil der über 4800 Beamten werde sich an mehreren Orten im Land in Bereitschaft halten und könnte notfalls aktiviert werden, kündigte Reul an. Was die Polizisten in der Nacht erwarte, sei aus Sicht der Behörden ziemlich offen.

Ein Ende des Lockdowns – die aktuellen Regeln gelten bis zum 10. Januar – ist zum Jahreswechsel nicht in Sicht. Ministerpräsident Laschet sagte am Mittwoch: „Die Erwartung, dass nächste Woche alles zu Ende ist mit dem Lockdown, die muss man - glaube ich - den Menschen nehmen. Wir werden noch eine längere Zeit durchhalten müssen.“ Die Krankenhäuser seien an der Grenze der Belastbarkeit und die Todeszahlen an einem bisherigen Höhepunkt.

(dpa)