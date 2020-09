Hackerangriff als Ursache? : IT-Ausfall an Uniklinik Düsseldorf dauert am Sonntag an

IT-Ausfall an Uniklinik Düsseldorf dauert am Sonntag an

Nach dem umfangreichen Ausfall des IT-Systems am Düsseldorfer Uniklinikum dauern die Ermittlungen von Cybercrime-Spezialisten des Landes an. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Seit Donnerstag ist das Computersystem am siebtgrößten Klinikum Nordrhein-Westfalens ausgefallen. Während Techniker versuchen, das Krankenhaus aus dem Notbetrieb zu holen, vermuten Cybercrime-Ermittler einen Hackerangriff als Ursache.

Der Ausfall des IT-Systems am Düsseldorfer Uniklinikum (UKD) konnte am Wochenende zunächst nicht behoben werden. „Wir sind vom normalen Betrieb und auch von der Notfallversorgung weiterhin abgemeldet“, sagte Klinikumssprecher Tobias Pott am Sonntag auf Anfrage. Der Rat an alle Behandlungsbedürftigen laute: „Macht einen Bogen ums UKD!“