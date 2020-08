Kostenpflichtiger Inhalt: Gemeinsame Luftwaffenübung : Israelische Kampfflugzeuge landen in Nörvenich

Foto: dpa/Roberto Pfeil 9 Bilder Israelische und deutsche Kampfflugzeuge üben gemeinsam

Nörvenich Es sei ein „bewegendes Zeichen der Freundschaft“: Erstmals übt die israelische Luftwaffe in Deutschland. Der Inspekteur der Luftwaffe begrüßte am Montag in Nörvenich die Gäste für einen Besuch von hoher Symbolkraft.