Kampf gegen Antisemitismus : Iris Berben erhält Martin-Buber-Plakette in Kerkrade

Wird am 18. November in Kerkrade geehrt: Iris Berben. Foto: dpa/Christoph Soeder

Herzogenrath Die Schauspielerin Iris Berben wird im November mit der Martin-Buber-Plakette ausgezeichnet.

Iris Berben engagiert sich seit Jahren gegen Antisemitismus in Deutschland. „Es schmerzt mich, dass eine Bewegung so laut werden kann und so laut wahrgenommen werden kann“, sagte sie 2020 in einem Interview. „Ich bin fest überzeugt, dass der Großteil unserer Gesellschaft sich nicht damit identifiziert. Aber da gibt es so eine Nachlässigkeit: Man selbst gehört ja nicht dazu, man weiß ja, wo man steht. Ich denke, das reicht nicht mehr.“