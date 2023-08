Interview Marcus Optendrenk (CDU) : „Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein“

Nordrhein-Westfalens Finanzminister im Interview. Foto: dpa/David Young

Interview Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Finanzminister spricht über die Jagd auf Al Capone, Briefe an säumige Grundstückseigentümer und den Rekord-Sparhaushalt, den die schwarz-grüne Landesregierung an diesem Mittwoch ins Parlament einbringen will.

Herr Minister, es gibt etwa 800.000 Einsprüche gegen die Grundsteuerbescheide. Können Sie das nachvollziehen?

Optendrenk Es gibt zwei Arten von Einsprüchen. Zum einen, wenn Eigentümer der Meinung sind, dass ihr Grundstück falsch bewertet worden ist. Das prüfen wir und passen es gegebenenfalls an. Die zweite Art: Dort haben die Bürger Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Gesetzeslage. Wir befinden uns aber in der Situation, dass der Bund ein Gesetz beschlossen hat, der Prozess ist sauber gelaufen, mit Expertenanhörungen. Die Länder haben sich eingebracht, und zum Schluss hat der Bundespräsident das Gesetz geprüft und unterzeichnet. Das haben wir nun anzuwenden. Es war klar, dass es Musterverfahren geben würde, und jeder muss selbst entscheiden, ob er auf diesen Zug aufspringt. Diese Fälle werden wir jetzt vorläufig erst einmal nicht bescheiden.

Wackelt der Start 2025?

Optendrenk Ich habe keinen Zweifel, dass der Starttermin zu halten ist. Ab Mitte 2024 werden wir den Kommunen alle Daten zur Verfügung stellen. Ab diesem Mittwoch verschicken wir die Feststellungsbescheide mit den Schätzwerten an rund 235.000 Eigentümer, die noch keine Erklärung abgegeben haben. Dann fehlen noch gut 300.000 Fälle, darunter unter anderen auch für Objekte des Bundes sowie land- und forstwirtschaftliche Grundstücke. Die bekommen wir auch abgearbeitet.

Wer sich das Geld für den Steuerberater gespart hat, bekommt jetzt also eine kostenfreie Serviceleistung vom Finanzamt?

Optendrenk Die Schätzungen werden rechtskonform erfolgen. Aber sagen wir es mal so: Sie werden nicht unter Wert ausfallen und sich wohl eher im oberen Drittel der Schätzrahmenbreite befinden.

Die Reform soll für die Städte aufkommensneutral bleiben. Damit das so kommt, wollen Sie Musterrechnungen veröffentlichen. Wann gehen die raus?

Optendrenk Auch das wird ab Mitte 2024 erfolgen. Wir werden dann klar kommunizieren, mit welchem Hebesatz die Städte und Gemeinden das Niveau beibehalten. Daran gebunden sind sie jedoch nicht. Da mischen wir uns nicht in die grundgesetzlich garantierte kommunale Selbstverwaltung ein.

Welche Bezugsgröße wählen Sie?

Optendrenk. Die Stichtage werden noch zu definieren sein. Das ist noch nicht abschließend entschieden.

Die Kommunen sind aber jetzt schon dabei, die Hebesätze vorsorglich ordentlich zu erhöhen.

Optendrenk Die Frage der öffentlichen Finanzsituation ist für alle angespannt. Aber für die Kommunen im Besonderen. Allein beim Thema Flüchtlinge leisten sie Gigantisches. Und zugleich kommen sie aus einer Situation heraus, in der sie gerade eine Pandemie mit viel Personalaufwand und Anspannung haben bewältigen müssen. Die Grundsteuer ist aber am Ende nicht die Kerneinnahmequelle der Kommune. Mit einer relativ hohen Erhöhung der Hebesätze werden Sie immer noch nicht den Haushalt sanieren können.

Info Seit 2012 Abgeordneter im Düsseldorfer Landtag Werdegang Marcus Optendrenk wurde 1969 in Lobberich geboren. Der Jurist und promovierte Historiker war von 2005 bis 2010 Büroleiter von NRW-Finanzminister Helmut Linssen (CDU). Politik 2012 zog er als Abgeordneter für den Wahlkreis Viersen II in den Düsseldorfer Landtag ein, war dort auch Haushaltspolitiker, seit Juni 2022 ist er Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen.

Gerade haben Sie das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität aus der Taufe gehoben. Was versprechen Sie sich davon?

Optendrenk Im Kern geht es darum, dass der Rechtsstaat auch Zähne zeigen kann. Wir werden zum 1. Januar 2024 starten und bündeln dafür alle technischen und personellen Möglichkeiten. Die konsequente Bekämpfung von Finanzmarktkriminalität im großen Stil sichert die Handlungsfähigkeit des Staates, die Voraussetzung ist für seine Zukunftsfähigkeit und damit für das Vertrauen der Menschen und der Wirtschaft in den Staat. Auch Al Capone haben die Ermittler wegen Steuersachen drangekriegt. Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein.

Ist dafür mehr Personal nötig?

Optendrenk Nicht im ersten Schritt. Es geht zunächst darum, historisch gewachsene Strukturen zu optimieren, Kompetenzen zu bündeln, Synergien zu erzeugen und den Ermittlerinnen und Ermittlern einen besseren Zugang zu den Datenbeständen zu geben. Bislang werden Daten zu Geldwäschedelikten, Umsatzsteuerbetrug und der Terrorismusfinanzierung in unterschiedlichen Datenbanken weitestgehend getrennt voneinander behandelt. Es fehlt an Verknüpfungen und das erschwert die Ermittlungen unnötig. Damit ist demnächst dank künstlicher Intelligenz und Expertenwissen Schluss. Wenn wir später zusätzliches Personal brauchen, wird es das auch geben.

Welchen Schaden werden Sie vermeiden können?

Optendrenk Schwer zu sagen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, wonach Deutschland jährlich bis zu 200 Milliarden Euro durch organisierte Steuerhinterziehung entgehen. Wir setzen aber auch auf einen abschreckenden Effekt – wie bei der mobilen Radarfalle. Wir wollen kein Paradies für Geldwäsche sein.

Wird es auch eine Stelle geben, an die sich Hinweisgeber aus der Bevölkerung wenden können?

Optendrenk Das ist schon heute der Fall. In Nordrhein-Westfalen kann man bei jeder Dienststelle der Finanzverwaltung, also bei den 129 Finanzämtern, der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium der Finanzen, alle Hinweise geben, die man geben will – egal, ob anonym oder persönlich, ob schriftlich oder telefonisch.

In dieser Woche wird der Etat 2024 eingebracht. Das Haushaltsverfahren im vergangenen Jahr galt als chaotisch, wie läuft es diesmal?

Optendrenk Es war sehr aufwendig, aber es herrschte im Kabinett schnell Einigkeit, dass bei Schule, Bildung und Kindern nicht gespart wird. Alle anderen Ressorts haben gegenüber der Finanzplanung Einsparungen in Höhe von insgesamt etwa 900 Millionen Euro vornehmen müssen. Anders als im Vorjahr wird der Landtag sehr viel mehr Zeit für die Beratungen haben. Und wir erwarten dieses Mal kein Störfeuer des Bundes.

Störfeuer?

Optendrenk Im vergangenen Jahr hat der Bund erst im Winter die Entlastungspakete beschlossen. So standen plötzlich Milliardenbeträge nicht mehr zur Verfügung. Und dann kam noch das Inflationsausgleichgesetz zur Abfederung der kalten Progression oben drauf. Unter dem Strich fehlen uns dadurch vier Milliarden Euro jährlich.

Ihre Partei fordert doch seit Jahren, dass bei der kalten Progression etwas passieren muss.

Optendrenk Im Grundsatz ist das auch völlig vernünftig. Aber Christian Lindner will auf einen Schlag zu viel. Schon Ludwig Erhard wusste, dass eine Hälfte von Wirtschaft Psychologie ist. Lindner gibt aber 32 Milliarden Euro im Jahr aus, ohne dass es für den Bürger einen sofort spürbaren, geschweige denn einen psychologischen Effekt gibt. Das ist eine verdammt teure Maßnahme in Zeiten, in denen kaum Geld zur Verfügung steht.

Was wäre die Alternative gewesen?

Optendrenk Er hätte zunächst nur die erste Stufe der kalten Progression angehen können. Die war ja schon eingepreist und hätte nur die Hälfte gekostet. Die zweite Stufe hat die Länder aber völlig unvorbereitet getroffen und schlägt allein in NRW mit zusätzlich 1,6 Milliarden Euro zu Buche. Mit dem Geld hätte der Bund so manche Unternehmenssteuerreform stemmen können.

Auch die Landesregierung sieht kaum Spielräume für Projekte. Es wirkt jedoch schräg, dass Sie einen 102 Milliarden Euro schweren Rekordhaushalt aufstellen und den dann als Sparhaushalt deklarieren.

Optendrenk Ich verstehe, dass die Zahl vielen als sehr hoch erscheint. Aber dafür gibt es drei Gründe: Wir tilgen vorzeitig drei Milliarden Euro im Corona-Rettungsschirm, wir treffen erhebliche Vorsorge für den anstehenden Tarifabschluss und auch wir werden von der Zinswende mit zusätzlich 900 Millionen Euro nicht verschont. Das sind die sieben Milliarden Euro Haushaltsvolumen, die gegenüber dem Vorjahresniveau hinzukommen, ohne dass wir an irgendeiner Stelle etwas Zusätzliches tun.

Im Bund hat Grünen-Chefin Ricarda Lang ein Abweichen von der Schuldenbremse gefordert. Eine Option auch für NRW?

Optendrenk Nein. Unser Sondervermögen ist auf 2023 begrenzt. Zusätzliche Kredite aufzunehmen, bedeutet, dass das Land zukünftig Zins und Tilgung leisten muss und es dann die Spielräume weiter einschränkt. Es muss schon einen sehr, sehr guten Grund dafür geben, das zu tun. Im vergangenen Jahr war die Entscheidung richtig, ein Sondervermögen 2023 zur Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung Geflüchteter, für die Katastrophenvorsorge sowie für die Energiehilfen aufzulegen. Von den etwa 2,3 Milliarden Euro bewilligten Maßnahmen sind knapp 1,2 Milliarden abgeflossen, und wir werden sehen, welche Summe gebraucht wird.

Wäre es denkbar, dass Sie Mittel aus dem Sondervermögen zur Flüchtlingsunterbringung nutzen?