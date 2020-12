Situation sei unter Kontrolle : Rückgang der Belastung in Krankenhäusern in Sicht

Rückgang der Belastung in Krankenhäusern in Sicht

Wenn die aktuelle Infektionslage so bliebe, könnte es laut Intensivmediziner in 14 bis 20 Tagen einen leichten Rückgang der Belastung in Krankenhäusern geben. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Eschweiler Trotz einer Rekordzahl von Corona-Todesfällen sieht der Chef der Intensivmediziner-Vereinigung Divi, Uwe Janssens, die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle.

„Wir hoffen sehr stark, und wir sehen es in den letzten Tagen auch, dass wir in eine sehr hohe Stabilisierungsphase auf deutschen Intensivstationen eintreten“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“. Die Zuwächse bei den Zahlen seien nicht mehr in dem Umfang da, „das heißt, wir kommen auf ein Plateau“. Wenn es so bliebe, könnte es in 14 bis 20 Tagen einen leichten Rückgang der Belastung geben.