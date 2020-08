Fokus auf organisierte Kriminalität : Innenminister stellt erneut Lagebild zu Clan-Kriminalität vor

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, schaut sich einen Einsatz gegen Clankriminalität in Duisburg an. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Düsseldorf Die Bekämpfung krimineller Clans ist zu einem Schwerpunkt der Polizei in NRW geworden. Erst Samstagabend gab es die nächste Großrazzia. Der Innenminister will nun einen neuen Überblick geben.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt an diesem Montag erneut ein Lagebild zur Clan-Kriminalität vor. Nordrhein-Westfalen hatte bereits im vergangenen Jahr ein solches Lagebild erstmals vorgestellt. Es soll nun aktualisiert werden.

In keinem anderen Bundesland liefen zuletzt so viele Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Familienclans wie in Nordrhein-Westfalen. Das ging aus dem ersten bundesweiten Lagebild zur Clankriminalität des Bundeskriminalamts hervor.