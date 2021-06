Eigenentwicklung der Polizei : Infrarotkameras für Tatorte

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) testet die neue Infrarotkamera KTvisio der Polizei an einem Shirt, auf dem Blutspuren sichtbar werden. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Kommissare mit Erfindergeist haben in Düsseldorf eine Infrarotkamera für die Spurensicherung entwickelt. Mit dem Gerät kann man schnell Flächen auf Blut, Schuhabdrücke und Schmauchspuren untersuchen.

Vor drei Jahren waren die Düsseldorfer Polizisten Maikel Stiefel, Andreas Nick und Oliver Schnitzke ins Grübeln gekommen. Irgendwie müsste sich die Spurensicherung am Tatort doch vereinfachen lassen. Den Inhalt ganzer Kleiderschränke mit Luminol einzusprühen, um nach Blutspuren zu suchen, und dabei noch zu riskieren, DNA-Spuren zu zerstören - damit wollten sich die Kriminaltechniker nicht bis zur Pensionierung abfinden.

Dann hatten sie eine Idee, bastelten einen Prototypen und stellten ihn den Experten im Landeskriminalamt vor. Die waren begeistert, und das Landesamt für polizeitechnische Dienste in Duisburg machte sich ans Werk, die Idee zur Serienreife zu vollenden.

Was bei James Bond die Entwicklungsabteilung „Q“ ist, heißt hier „Sachgebiet Sonderentwicklung“. Und dort spuckte schließlich ein 3D-Drucker 100 handliche graue Gehäuse aus, deren Innenleben die Auszubildenden Lukas Berger und Domenik Seib zusammensetzten. Seit Freitag werden die Geräte auf die Kriminalhauptstellen des Landes verteilt.

Aber auch aus anderen Bundesländern gebe es bereits Nachfrage nach den neuen Hightech-Geräten „Made in Düsseldorf und Duisburg“. 1000 Euro pro Stück habe gekostet, was auf dem Markt 12.000 bis 35.000 Euro koste, ohne auf die Bedürfnisse der Polizei zugeschnitten zu sein.

Die Anwendung ist kinderleicht und beeindruckend: Erst auf dem Display erkennt man die großen Fußabdrücke auf dem scheinbar sauberen T-Shirt und die Blutflecken aus einem weiteren. Die Löcher im Kleidungsstück, das wird ebenfalls erst auf dem Display deutlich, sind von Schmauchspuren gesäumt und somit eindeutig Einschusslöcher und nicht Spuren des letzten Waschgangs. Was am Freitag im Landeskriminalamt nicht gezeigt wurde: Bei verwesenden Leichen kann das Gerät Tätowierungen in der Haut weder sichtbar machen, die das menschliche Auge allein nicht mehr sehen würde.