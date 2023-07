Mehr Glamour für den Steuerkram : Influencerin Megan Love wirbt fürs NRW-Finanzministerium

Influencerin Megan Love vorm NRW-Finanzministerium in Düsseldorf. Foto: Anne Orthen

Düsseldorf Auf Tiktok setzt Megan Love ihr Leben mit dem Nine-to-five-Job als Finanzbeamtin wirkungsvoll in Szene. Darauf ist das NRW-Finanzministerium jetzt angesprungen. Die 24-jährige Influencerin soll junge Menschen zur Finanzverwaltung locken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Zehrfeld​

Megan Love ist 24 Jahre alt, lebt und arbeitet in Köln, auf ihrem Tiktok-Kanal zeigt sie Schnipsel aus ihrem Leben. Kurze Clips, wie sie die Wohnung zurechtmacht oder sich selbst. Wie sie morgens zur Arbeit fährt: die Stadt im kühlen Licht des jungen Tages, schöne Kulisse zu gefälliger Popmusik. Müsli und Obst, Kaffee am Schreibtisch, das aufgeräumte Büro. Und der Feierabend, Megan unterwegs, die Stadt im Abendrot. Normaler Alltag. Allerdings fällt das kaum auf, so hübsch sind die Bilder.

Dazwischen gibt es mal einen „Crash-Kurs Steuerrecht“: „Um Steuern zurückzubekommen, musst du auch Steuern zahlen“, klärt Megan Love darin auf. Oder sie schüttelt den Kopf über Versuche, Ungeeignetes abzusetzen, rollt die Augen über Schwarzarbeit.

Megan Love ist der bürgerliche Name der Kölnerin, kein Pseudonym – ihr Vater kommt aus Kalifornien. Seit gut einem Jahr betreibt sie ihren Tiktok-Kanal. Alltägliches mit besonderer Ästhetik zu inszenieren ist gerade auf Tiktok verbreitet, aber Love hat damit eine Mission: das Normale so zu zelebrieren, wie andere das in den Sozialen Netzwerken mit ihren Glitzer-und-Glamour-Lebensentwürfen tun.

Denn diese Hochglanzstorys üben auf die jungen Menschen ihrer Generation Druck aus, glaubt sie. „Man muss den Traumjob haben, man muss tun, wofür man brennt“, beschreibt sie es im Gespräch. Sie will dem etwas entgegensetzen: „Es ist in Ordnung, einen normalen Job zu haben, in einem Büro zu sitzen, kein Jet-Set-Leben zu haben. Das ist eh mehr Schein als Sein.“ Nicht jeder könne die Welt bereisen und sich rund um die Uhr selbst verwirklichen, „nicht jeder kann im Coworking-Space in Berlin sitzen und Chai Latte trinken“. Also setzt sie eben den Kaffee im Homeoffice genau so in Szene. Oder, wie sie sich – verträumter Pop im Hintergrund – die Klamotten für den nächsten Tag rauslegt.

„Ich möchte vermitteln, dass eine Beamtin nicht das Klischee erfüllen muss, sondern dass wir normale Menschen sind und auch bauchfreie Crop Tops tragen können“, sagt sie. Sie mag ihre Arbeitszeiten, ihre Kollegen, so simple Dinge wie eine unkomplizierte Urlaubsplanung. „Es ist vielleicht nicht meine Bestimmung, Steuerfestsetzungen zu machen. Aber ich kann ein Leben leben – so, wie ich es möchte.“ Man müsse auf Tiktok eine Nische für sich finden, erzählt sie. „Meine Nische ist einfach mein Leben. Mein Nine-to-five-Job.“

Botschaften, mit denen sie sich immerhin schon eine gewisse Anhängerschaar zusammengesammelt hat – und, die sich das nordrhein-westfälische Finanzministerium jetzt zunutze machen will. Es hat die Tiktokerin aus den eigenen Reihen als Influencerin verpflichtet. Sie soll jungen Leuten Lust auf die Arbeit im Finanzamt machen. Denn da könnte es besser laufen mit der Personalrekrutierung. In diesem Jahr gab es bei der Finanzverwaltung NRW eine Rekordzahl an neuen verfügbaren Studien- und Ausbildungsplätzen: über 1600 Stellen. Zugleich sind die Bewerberzahlen rückläufig. Im noch laufenden Verfahren für die Stellen, die zum 1. September anfangen sollen, liegt die Besetzungsquote inzwischen zwar bei bald 100 Prozent, aber dafür musste sich das Land schon sehr nach der Decke strecken.

Info Die Bewerber werden weniger Megan Love ist mit 18 Jahren frisch nach dem Abitur ins Studium gestartet, 2020 hat sie es abgeschlossen, für kurze Zeit ist sie noch Beamtin auf Probezeit, bald will sie auf Lebenszeit fest verbeamtet werden. Sie ist im gehobenen Dienst, zuständig für Selbstständige und Gewerbetreibende. Stellen Zum 1. September sind für die Finanzämter in NRW 1026 neue Studienplätze und 611 Ausbildungsplätze zu besetzen. Insgesamt arbeiten knapp 34.000 Beschäftigte bei der Finanzverwaltung. Trend 2017 kamen auf jede Ausbildungsstelle bei der Finanzverwaltung noch 9,4 prinzipiell geeignete Bewerbungen, 2023 waren es 5,2. Beim dualen Studium hatte die Finanzverwaltung 2017 noch 4,1 geeignete Bewerbungen pro Studienplatz, in diesem Jahr waren es 2,5.

Die Finanzverwaltung investierte in Social-Media-Kampagnen, Anzeigen, Radio-Spots, die darauf abzielten, Eltern den künftigen Karriereweg für ihre Kinder nahezulegen. Für ein Instagram-Filmchen überreichte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) persönlich vor laufender Kamera eine Studienplatzzusage. Nun gehen als nächstes die Vertreter der Geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand, und gleichzeitig fällt wegen der Umstellung auf G9, die längere Schulzeit bis zum Abitur, 2026 beinahe ein kompletter Abi-Jahrgang aus. Man muss also irgendwie an Nachwuchs kommen – die Finanzverwaltung schleift an ihrem Image.

Auf Megan Loves eigene Tiktok-Videos werde man keinen Einfluss nehmen, versicherte Corinna Engler aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Finanzverwaltung. „Megan macht weiterhin frei das, was sie tut, ohne dass wir Vorgaben machen. Ab und zu kommen wir auf sie zu, wenn wir eine Idee für ein Video haben.“ Diese Inhalte werden dann auch auf dem Instagram-Kanal des Finanzministeriums ausgespielt. „Ziel ist, dass sie eine junge Zielgruppe anspricht und Interesse für den Beruf der Finanzbeamtin weckt.“

So entstanden bereits ein Clip, in dem die 24-Jährige erzählt, wie sie zu ihrer Job-Wahl kam. Nämlich über Berufsmessen und ein Vorstellungsgespräch, sie habe nach dem Abitur erstmal nicht so recht weitergewusst, „ich glaub, so geht‘s vielen“, sagt sie darin. Es gibt ein Video zum Studienort und eines, in dem sie User-Fragen zu ihrem Job beantwortet. Geld gibt es dafür nicht, die Beiträge im Auftrag des Landes erstellt Megan Love aber während ihrer Arbeitszeit. Die Reaktionen von Usern nähmen zu, erzählt Love. Regelmäßig kämen auch gezielt Fragen nach Ausbildung und Arbeitsalltag.