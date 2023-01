Mehr Hilfen gefordert : Inflation trifft auch das Essen in Schulen und Kitas

In Schulen und Kindertagesstätten wird das Essen voraussichtlich teurer (Symbolbild). Foto: Franziska Kraufmann/dpa/Franziska Kraufmann

Düsseldorf Obwohl die Verpflegungskosten schon vielfach gestiegen sind, wird die Teuerung in diesem Jahr wohl deutlich spürbar – auch in Schulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen.