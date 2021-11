Landesministerin im Interview : Ina Scharrenbach zu Gast im Freundeskreis

Special Region Die Flutkatastrophe beschäftigt viele Menschen in unserer Region auch dreieinhalb Monate nach dem schrecklichen Ereignis. Landesministerin Ina Scharrenbach ist mit ihrem Ministerium für den Wiederaufbau zuständig. Im Live-Forum steht sie Rede und Antwort.

Am 14. und 15. Juli hat ein verheerendes Hochwasser unsere Region getroffen und vor allem in Eschweiler und Stolberg, aber auch im Kreis Heinsberg unfassbare Schäden angerichtet. Seit dreieinhalb Monaten arbeiten die Menschen in den betroffenen Gebieten daran, diese Schäden zu beseitigen und den Wiederaufbau einzuleiten. Dabei spielt immer wieder das Land NRW eine Rolle, das für einen erheblichen Teil der finanziellen Unterstützung zuständig ist.