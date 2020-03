Rund 2,5 Millionen Schüler betroffen : NRW schließt alle Schulen

In NRW werden ab nächster Woche alle Schulen geschlossen. Unser Foto zeigt ein leeres Klassenzimmer im Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg am Freitag. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Jetzt hat auch die nordrhein-westfälische Landesregierung entschieden: Die Schulen schließen in der kommenden Woche. Etwa 2,5 Millionen Schüler und ihre Eltern sind betroffen.

Auch in Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus in der kommenden Woche alle Schulen bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett am Freitag entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Landesregierung erfuhr. Der genaue Schließungstag war zunächst noch offen – die „Rheinische Post“ berichtete, dass die Schulen spätestens am Mittwoch dichtgemacht sollen.

Wie die „Rheinische Post“ unter Berufung auf mehrere Quellen in der Landesregierung berichtete, soll bereits am Montag und Dienstag keine Schulpflicht mehr gelten. Ob auch Kitas von den Schließungen betroffen sind, ist dem Bericht zufolge noch unklar. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will um 14.30 Uhr die Details der Regelung vorstellen.

Die zweiwöchigen Osterferien in NRW beginnen am 6. April. Damit würden die Schulen etwa fünf Wochen geschlossen bleiben. Offen blieb zunächst die Betreuungsfrage für die Schülerinnen und Schüler.

Nordrhein-Westfalen ist – nach Bayern, dem Saarland, Berlin, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein – das siebte Land, das flächendeckende Schulschließungen plant. In Mecklenburg-Vorpommern bleiben Schulen und Kitas nur in Rostock und - wegen der vielen Pendler dort – im Landkreis Ludwigslust-Parchim geschlossen.

In NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, gibt es rund 5500 Schulen mit insgesamt etwa 2,5 Millionen Schülern. Offen blieb zunächst die Betreuungsfrage für die Schülerinnen und Schüler. NRW ist mit rund 1260 bestätigten Erkrankungen (Stand Freitag morgen) das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Morgen bei WDR5 betont, dass auch Schulen „Orte sozialer Kontakte“ seien, wie sie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag angesprochen hatte. Merkel sagte, man solle zur Zeit möglichst auf soziale Kontakte verzichten, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

(dpa/lnw)