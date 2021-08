Arbeitsmarktzahlen : In NRW sind weniger Menschen auf Jobsuche

In NRW sind weniger Menschen auf Jobsuche

Interaktiv Aachen/Düsseldorf Obwohl die Pandemie noch nicht überstanden ist, setzt sich die Erholung am Arbeitsmarkt in NRW fort. Rund 718.400 Menschen waren im August arbeitslos gemeldet und damit 10,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte.

Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Juli. Im August 2020 hatte sie mit 8,2 Prozent noch deutlich höher gelegen. „Die Signale am Arbeitsmarkt stehen weiterhin auf Erholung“, erklärte der NRW-Regionalchef der Behörde, Torsten Withake.

Er wertete es besonders positiv, dass die Zahl der Arbeitslosen auch im Vergleich zum Vormonat Juli gesunken ist, und zwar um 1,2 Prozent. Der Stichtag für die August-Daten lag in den Sommerferien. Üblicherweise steige die Arbeitslosigkeit während der Ferien, weil Firmen Betriebsferien machen oder Einstellungen auf später schieben. Dass die Arbeitslosenzahl im August stattdessen gesunken sei, unterstreiche die schrittweise Erholung am Arbeitsmarkt, die man schon in den vergangenen Monaten beobachtet habe.