„Müsste monatelang regnen“ : In NRW herrscht wieder Dürre

Düsseldorf Es hat bei weitem noch nicht genug geregnet in Nordrhein-Westfalen, die Böden sind viel zu trocken. Schlechte Startbedingungen für die Bäume in den nächsten Frühling - ein neuer Borkenkäferbefall könnte drohen.

In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens sind die Böden nach Einschätzung von Umweltforschern immer noch viel zu trocken. Bis zum Beginn der Vegetationsperiode, in der die Pflanzen aktiv werden, werde die Dürre wohl kaum vorbei sein, sagte Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Eigentlich müsste es mehrere Monate lang richtig regnen, sagte er.

In der Landwirtschaft, die die oberen und weniger trockenen Schichten nutze, sei das kein so großes Problem - ganz anders in den Wäldern, wo die Bäume tief wurzeln. „Der Baum bildet seine Wurzeln so aus, dass er den gesamten Baum versorgen kann. Da reicht es nicht, wenn nur die Oberfläche nass ist“, sagte Marx.