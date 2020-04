Mundschutz beim Einkaufen und in der Bahn : In NRW gilt die Maskenpflicht

Düsseldorf Wer ohne Mundschutz einkaufen geht oder mit dem Bus fährt, bekommt in NRW ab sofort Ärger mit dem Ordnungsamt. Die landesweite Maskenpflicht tritt in Kraft. Aber es gibt auch neue Erleichterungen der Corona-Beschränkungen - etwa für Alleinerziehende.

In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen gilt von diesem Montag an in Nordrhein-Westfalen Maskenpflicht. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren müssen Mund und Nase bedecken - wer keine professionelle Maske hat, kann anfangs auch noch ein Tuch oder einen Schal nutzen.

Damit will die Landesregierung die Ausbreitung der Coronavirus -Pandemie bremsen. Die Ordnungsämter wollen die Maskenpflicht überprüfen. Das Tragen einer Maske entbindet allerdings nicht von der Regel, in der Öffentlichkeit mindestens 1,5 Meter Abstand von anderen Menschen außerhalb der Familie zu halten. Kann man aus bestimmten Gründen den Mindestabstand nicht einhalten, gilt die Schutzmaskenpflicht.

Eine weitere Neuerung: Alleinerziehende dürfen an diesem Montag erstmals ihre Kinder in die Notbetreuung von Kitas und Schulen bringen. Das gilt auch für Alleinerziehende, die selbst noch Schüler sind und kurz vor Abschlussprüfungen stehen sowie für Studierende in der gleichen Situation. „Alle Familien in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen Herausforderungen. Ganz besonders Alleinerziehende stehen durch Existenzsicherung und Kinderbetreuung unter großem Druck und enormen Belastungen“, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP). Bislang galt die Notbetreuung in NRW nur für Kinder von Arbeitnehmern und Selbstständigen, die in „systemrelevanten Berufsgruppen“ arbeiten.