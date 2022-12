Schneefall im Bergland : In der Region bleibt es frostig und glatt bei etwas Sonne

Foto: Peter Stollenwerk 8 Bilder Bilderbuchwetter in der Eifel

Region In den kommenden Tagen wird es in NRW kalt und vereinzelt glatt. Auch in der Region sollen die Temperaturen winterlich bleiben.

Am Mittwoch lässt sich neben leichtem Dauerfrost und Glätte im Bereich der Eifel jedoch gebietsweise die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Aber mit Höchstwerten zwischen minus zwei und plus einem Grad bleibt es dennoch winterlich. In der Nacht ist zudem Reifglätte möglich.

Der Donnerstag startet heiter bis wolkig und meist trocken. Die Temperaturen liegen bei null bis zwei Grad. In der Nacht zu Freitag kann es vereinzelt glatt werden.

Am Freitag kann es im Bergland vereinzelt schneien, ansonsten bleibt es aber trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht kühlt es stellenweise auf bis zu minus zehn Grad ab und es wird örtlich glatt.

Laut dem Wetterportal eifelwetter.de bleibt es auch in der Region Aachen und Düren trocken und winterlich. Die Temperaturen liegen am Sonntag bei 2 Grad. Somit bleibt es voraussichtlich am vierten Advent frostig und kalt.

Die Woche in der Eifel startete mit winterlichem Bilderbuchwetter und sorgte für schöne Bilder. Besonders in den Höhenorten und im Hohen Venn verzauberten Raureif und eine zarte Schneedecke die Landschaft.

(red/dpa)