Im Livestream : In Aachen ist die Sonnenfinsternis zuerst zu sehen

Die letzte partielle Sonnenfinsternis konnte man in Deutschland 2015 bestaunen. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Update Düsseldorf Am Donnerstag gibt es in Deutschland eine teilweise Sonnenfinsternis. In Aachen wird sie mit als erstes zu sehen sein. Experten warnen: Wer das Ereignis beobachten will, braucht einen besonderen Augenschutz! Im Livestream ist der aber nicht nötig.

Wer sich das Ereignis anschauen will, braucht eine besondere Sonnenfinsternisbrille, sonst könnten die Augen schlimmstenfalls geschädigt werden. „Eine normale Sonnenbrille reicht dafür nicht“, sagt Ludger Wollring vom Berufsverband der Augenärzte.

Im Handel zu kaufen gibt es Sonnenfinsternis-Brillen mit speziellen Filterfolien. Man kann auch darauf achten, ob die Brillen nach der Norm DIN EN ISO 12312-2:2015 („Filter für die direkte Beobachtung der Sonne“) zertifiziert sind. Wer die Sonne per Fernglas oder Teleskop beobachten oder sie mit einer Kamera fotografieren möchte, sollte dabei unbedingt Filteraufsätze und Schutzfolien nutzen.

Einfache Pappbrillen mit entsprechender Filterfolie kosten beim Augenoptiker nach Angaben des Bundesinnungsverbands ZVA rund 3 bis 3,50 Euro, Filterfolien (rund 8 mal 10 Zentimeter) zum Zuschneiden für optische Geräte liegen demnach bei rund 2 bis 2,50 Euro.

Sonnenfinsternis-Brillen haben spezielle Filterfolien, die die Augen schützen. Foto: dpa-tmn/Ralf Hirschberger

Für alle, die keinen Augenschutz für den Blick in den Himmel parat haben, liefern die Sternfreunde auch einen praktischen Tipp: einfach mit einer Lochkamera die Sonne auf ein Blatt Papier projizieren. So sieht man ebenfalls, wie der Mond sie „anknabbert“. Alternativ gelingt eine Projektion zum Beispiel auch mit Hilfe eines Fernglases. Das Haus der Astronomie der Max-Planck-Gesellschaft bietet für diese beiden Varianten online eine kurze Anleitung an.

Oder man schaut sich alles auf dem Bildschirm an: Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien etwa überträgt die Sonnenfinsternis in einem Livestream auf ihrer Website. Es ist die erste partielle Sonnenfinsternis in Mitteleuropa seit dem Jahr 2015.

Was ist eine partielle Sonnenfinsternis?

Am Donnerstag ist in Deutschland ein besonderes Spektakel am Himmel zu sehen: eine partielle Sonnenfinsternis. Partiell bedeutet: teilweise oder zum Teil. Was dabei passiert? Bei einer teilweisen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond für den Beobachter einen Teil der Sonne.

Das kann passieren, weil der Mond um die Erde wandert. Die Erde wiederum wandert um die Sonne. Während der Mond um die Erde wandert, verändert er auch seine Stellung zur Sonne. Mal steht er zwischen ihr und der Erde, mal hinter der Erde, mal seitlich von der Erde.

Wenn der Mond zwischen Sonne und Erde steht, verdeckt er uns den Blick zur Sonne. Die Sonne oder ein Teil von ihr wirkt finster. Bei manchen Sonnenfinsternissen scheint die Sonne komplett verschwunden. Nur ein heller Ring strahlt noch um den dunklen Kreis herum. Am Donnerstag jedoch wird der Mond von uns aus gesehen nur ein Stück der Sonne verdecken.

Zuerst sieht man das Ereignis im Westen, in Aachen etwa beginnt es um 11:21 Uhr, in Braunschweig in Niedersachsen um 11:30 Uhr und in Frankfurt/Oder im Osten um 11:40 Uhr. Eine Stunde nach Beginn ist die teilweise Finsternis am größten. Im Norden Deutschlands werden nach Angaben des Vereins Vereinigung der Sternfreunde bis zu 20 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt sein, nach Süden wird es weniger. Das Maximum dieser Sonnenfinsternis wird in Aachen gegen 12.20 Uhr erreicht, in Berlin gegen 12.40 Uhr.

(dpa)