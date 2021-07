Das müssen Sie wissen : Impfungen ab 12 Jahren im Impfzentrum möglich

Service Aachen Im Impfzentrum der Städteregion sind ab sofort Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich. Termine immer mittwochs, freitags und sonntags. Alle Erziehungsberechtigten müssen zustimme.

Impfzentren in NRW dürfen ab sofort ein Impfangebot mit dem Impfstoff von BioNTech für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren anbieten. Das setze allerdings zwingend eine ausführliche medizinische Beratung und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Sorgeberechtigen durch eine Kinder- und Jugendärztin oder einen Kinder- und Jugendarzt im Impfzentrum voraus, heißt es von Seiten der Städteregion.

- jeweils zwei Ausdrucke der Anamnese- und Einwilligungserklärung und des Aufklärungsbogens, bitte ausgefüllt und bereits unterschrieben. Die Bögen werden per Mail mit der Terminbestätigung zugeschickt.

„Es ist sicher bedauerlich, dass so ein bürokratischer Aufwand nötig ist“, so Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen. „Insgesamt sind wir aber sehr froh, endlich ein Impfangebot machen zu können für die Familien, deren Kinderarzt aufgrund der aufwändigen Logistik nicht impfen kann“, so Ziemons.