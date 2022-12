Schulen in NRW : Immer weniger Schüler besuchen christlichen Religionsunterricht

Düsseldorf Immer weniger Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen nehmen am christlichen Religionsunterricht teil.

Laut Schulministerin Dorothee Feller (CDU) ging die Zahl der teilnehmenden Schüler von 2012 bis 2021 im katholischen und evangelischen Religionsunterricht um insgesamt rund 379.000 zurück. Das teilte Feller am Montag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf mit.

Gleichzeitig stieg laut Schulministerium die Zahl der Schülerinnen und Schüler in der islamischen Religionslehre von rund 2000 Teilnehmenden im Jahr 2012 auf rund 24.000 im Jahr 2021. Seit dem Schuljahr 2012/13 bietet das Land NRW islamischen Religionsunterricht an und baut dieses Angebot kontinuierlich aus.

Schon seit 2018 können evangelische und katholische Kinder an Grundschulen und in der Sekundarstufe I in NRW aber auch gemeinsam unterrichtet werden. Hier stieg die Zahl seit 2018 von gut 40.000 auf mehr als 108.500 Teilnehmer. Am sogenannten konfessionell-kooperativen Religionsunterricht nahmen zu Beginn des Schuljahres 2021/22 insgesamt 275 Grundschulen (knapp 10 Prozent) und 261 Schulen der Sekundarstufe I (11,5 Prozent) teil.