Kinderuni an der RWTH Aachen : „Immer neugierig sein!“

RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger steht mit viel Leidenschaft hinter dem Konzept der Kinderuni. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Interview Aachen Auch die 100. Kinderuni-Vorlesung erklärt spannende Fragen aus Wissenschaft und Forschung kindgerecht. Der Rektor der RWTH-Aachen, Ulrich Rüdiger, im Gespräch.

Am 21. Oktober wird die 100. Kinderuni-Vorlesung, die aufgrund der Pandemie 2020 verschoben wurde, nachgeholt. Ursprünglich sollte die 100. Vorlesung vom Rektor der RWTH Aachen gehalten werden, doch aus guten Gründen hat er diese Aufgabe übergeben. Im Gespräch erzählt Professor Ulrich Rüdiger nicht nur, wer ihn im Rahmen der Kinderuni vertritt, sondern geht auf die Bedeutung und Ziele der Veranstaltung ein. Auch über das eigentliche Thema der Vorlesung und die Zukunft der Universität hat der Rektor mit Judith Peschges und Julie Vandegaar gesprochen.

Herr Rüdiger, warum sollten Kinder an der Kinderuni teilnehmen?

Ulrich Rüdiger: Kinder sind neugierig. Neugierde muss auch befriedigt und Fragen müssen beantwortet werden. Hier an der RWTH bei der Kinderuni – und das gilt auch für andere Universitäten – können wir Fragen beantworten, die woanders vielleicht in der Form so nicht gestellt und nicht beantwortet werden. Und das ist für mich insgesamt ein Aufklärungs- und Bildungsprozess. Die Kinder sollen lernen, dass es Erkenntnisse und Fakten gibt, die man bei seinem täglichen Tun berücksichtigen muss. Eine Kinderuni wird immer Wahrheiten und Erkenntnisse transportieren und Fragen beantworten wollen. Für einen aufgeklärten Menschen kann es keine alternativen Fakten und Wahrheiten geben.

Welche Bedeutung hat die Kinderuni für die RWTH?

Rüdiger: Eine moderne Universität – unabhängig davon, ob technisch oder klassisch – muss für die Gesellschaft da sein. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Studienzeit, da gab es keine so ausgeprägten Schnittstellen zwischen Schule und Universität. Auch von der Universität in den beruflichen Karriereweg gab es nur wenig Unterstützung. Das hat sich aber glücklicherweise verändert: Diese Schnittstellen zu schaffen, insbesondere von den Schulen zu den Universitäten, dafür fühlen wir uns verantwortlich. Das bedeutet: Junge Menschen, Abiturientinnen und Abiturienten müssen erst einmal zu ihrem Studienfach kommen. Das ist nichts, was von heute auf morgen geschieht, sondern das ist ein langer Prozess. Schülerinnen und Schüler, die in einem akademischen Umfeld aufwachsen, haben es dabei leichter. Kinder, die hingegen erst über Schule, Freundschaften und gemeinschaftliche Freizeitaktivitäten herausfinden müssen, wo sie hinmöchten, haben es da etwas schwieriger. Daher ist es wichtig, so früh wie möglich, Berufsbilder aufzuzeigen und zu erklären, warum es bestimmte Fächer gibt sowie was mit dem Wissen aus diesen Fächern der Gesellschaft zurückgegeben werden kann. Und da kann man bei den Kindern schon anfangen. Für die Professorinnen und Professoren ist die Kinderuni außerdem eine gute Übung, das, was man auf Forschung und Universitätsniveau tut, auch für Kinder verständlich zu erklären. Ich bin da ganz bei Einstein: „Wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht richtig verstanden.“

Woher stammt die Idee, eine Kinderuni einzurichten?

Rüdiger: Die Idee geht zurück auf das Jahr 2007 und hat dementsprechend schon eine gewisse Tradition. Damals entstand an den deutschen Universitäten die Erkenntnis, dass eine Ankopplung zu den Schulen und den jüngeren Generationen sowie eine vernünftige Ankopplung zum Arbeitsmarkt benötigt wird. Diese Schnittstellen, die ich zuvor erwähnt habe, die müssen bespielt werden und da muss man sich bemühen, dass auch die neuen Studierenden informiert in Fächer reingehen. Und diese Information fängt an der Kinderuni an. Und: Wir als Universität haben erkannt, dass wir in der Gesellschaft auch Verantwortung übernehmen müssen, dass wir Teil der Gesellschaft sind. Bei dieser Erkenntnis war die RWTH von Anfang an mit dabei. Die Kinderuni ist also ein gesellschaftlicher Auftrag, um den sich die RWTH gerne kümmert.

Zunächst sollten Sie die 100. Kinderuni-Vorlesung unter der Überschrift „RWTH, die Alltagsheldin mit Erfindergeist – Wie können wir die Welt verbessern? – 100. Kinderuni-Vorlesung“ halten, doch nun wird diese von jemand anderem gehalten, warum?

Rüdiger: Am Tag, an dem die 100. Kinderuni-Vorlesung nachgeholt wird, erhält Armin Maiwald die Ehrenpromotion, den Ehrendoktor der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH. Herr Maiwald, der als Vater und Erfinder der Sendung mit der Maus gilt, war für die Fachschaft Maschinenbau, die das Ganze initiiert hat, geradezu prädestiniert, die Vorlesung zu halten: Die Maus mit den Lach- und Sachgeschichten hat von Anbeginn an technische Zusammenhänge erklärt. Und für die Fachschaft war die Maus wichtig, weil sie viele junge Menschen für Technik begeistert hat, die dann ein technisches Studium in Angriff genommen haben. Die Maus, die vor 50 Jahren erfunden wurde, hat einen großen Anteil an der Weiterentwicklung und Existenz von Technikwissenschaften. Wir wollten Herrn Maiwald, wenn er die Ehrenpromotion bekommt einen passenden Rahmen bieten. Und da ist die 100. Kinderuni-Vorlesung genau der richtige, da Maiwald im Rahmen der Sendung mit der Maus schon seit 50 Jahren Kindern die Welt und ihre Funktionsweise erklärt. Das wird eine Sternstunde für die Kinderuni, dass wir das zufällig mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde kombinieren konnten. Aus diesem Grund habe ich den Termin gerne hergegeben. Ich werde noch zu einem späteren Zeitpunkt eine Vorlesung halten können.

In Ihrer Vorlesung sollte es unter anderem um Erfindergeist gehen. Was verstehen Sie unter dem Begriff?

Rüdiger: Erfindergeist ist Ausdruck für Wissensdurst, Neugier, Mut, Dinge auszuprobieren und eben auch Dinge, die nicht funktionieren, als Zugewinn zu sehen. Das wird in der Gesellschaft leider zu wenig gesehen. Wenn man forscht, muss man mit vielen negativen Ergebnissen rechnen. Aber auch wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann ist das ein Erkenntnisgewinn. Und Erfindergeist ist der Mut, neue Wege zu gehen, nicht Ausgelatschtes zu wiederholen und anwendungsorientiert zu sein, zu überlegen: „Was kann ich aus diesem Wissen machen?“ Wir versuchen unsere Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen, auch begleitet von Unternehmen, zu ermutigen, sich auszuprobieren und sich die Frage zu stellen: „Kann ich nicht eigentlich auch aus meinem Wissen etwas machen, was in ein eigenes Unternehmen mündet, was ein Produkt wird, was sich auf dem Markt anbietet?“ Diese Neugier, gepaart mit Mut und Unternehmertum, das macht Erfindergeist aus.

Die RWTH bezeichnen Sie in dem Vorlesungstitel als Alltagsheldin: Welche Bedeutung hat die RWTH für die Gesellschaft?

Rüdiger: Die RWTH steht dafür, dass wir uns mit den großen Herausforderungen der Menschheit ernsthaft auseinandersetzen. Da geht es um Themen, wie zukünftige Energieversorgung, zukünftige Industrieproduktion, zukünftige Mobilität, Gesundheit und Wasserversorgung. Es muss unser Anspruch sein, signifikante Beiträge zu leisten, sodass der Planet auch in Zukunft ein lebenswerter Planet ist und gleichzeitig, dass eine Gesellschaft sich positiv weiterentwickeln kann. Dieses positive Weiterentwickeln der Gesellschaft, das fällt je nachdem, wo man sich auf dem Planeten gerade aufhält, unterschiedlich aus. Das ist auch in Ordnung, da wir unterschiedliche Überzeugungen haben. Doch die Grundbedürfnisse – gesunde Nahrungsmittel, saubere Luft zum Atmen oder ein selbstbestimmtes Leben – sind für die meisten gleich. Damit diese erfüllt werden können, müssen die RWTH und andere Universitäten rund um den Erdball Beiträge leisten. Und wenn wir jetzt auf unsere Profilbereiche schauen, findet man neben anderen genau diese Themen: Energie und Mobilität, Produktion und Gesundheit. Das verstehe ich unter Alltagsheldin in der Gesellschaft, Beiträge zur nachhaltigen Weiterentwicklung zu bieten. Ein großes Thema, was wir jetzt aufgenommen haben, ist der Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Wir wollen unsere Studiengänge jetzt so durchleuchten, dass Schüler und Schülerinnen, die sich für einen Studiengang interessieren, direkt einen Eindruck bekommen können, dass in dem Bereich auch eigene Beiträge zu einem nachhaltigen Leben geleistet werden können. Das ist unser Anspruch, und das macht uns dann zur Alltagsheldin.

Welche kurzfristigen und langfristigen Ziele verfolgen Sie persönlich?

Rüdiger: Das „persönlich“ muss ich aus der Frage herausnehmen. Wir sind eine Universität, wir sind eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Gruppen wie die Studierenden, Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für den technischen und wissenschaftlichen Betrieb zuständig sind. Nicht ich habe persönliche Ziele, die ich hier genau umsetzen möchte. Es sind immer Ziele, die wir uns als RWTH vornehmen und schaffen wollen. Und unsere gemeinschaftlichen Ziele sind, dass wir im Sinne der Sustainable Development Goals (Ziele für nachhaltige Entwicklung) positive Beiträge zu einer positiven Entwicklung in der Gesellschaft der Menschen leisten. Unser Anspruch ist es, den Planeten auch weiterhin lebenswert zu halten– aber wir sind uns bewusst, dass man das nur im Netzwerk schaffen kann. Wahrhaftigkeit und Aufklärung rund um den Erdball ist wichtig und dafür stehen wir als RWTH.

Infos 100. Kinderuni: Ausweise sind alle vergeben Die 100. Kinderuni-Vorlesung findet am Freitag, 21. Oktober, statt. Dozent der Veranstaltung ist Filmregisseur, Produzent und Autor Armin Maiwald. In seinem Beitrag für die Kinderuni dreht sich alles um die Art und Weise, wie Dinge miteinander verbunden werden. Zielgruppe der Veranstaltung sind wissbegierige Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Die Vorlesung findet im Hörsaal H01 des Hörsaalzentrums C.A.R.L. (Claßenstraße 11) statt und beginnt um 17 Uhr. Der Einlass startet in der Regel etwa um 16:30 Uhr. Für die Teilnahme werden Kinderuni-Ausweise benötigt. Für dieses Semester sind bereits alle vergeben.

Das heißt Kooperationen mit anderen Universitäten und Unternehmen sind essenziell?

Rüdiger: Unbedingt. Wenn man in den Untertitel unseres Exzellenzstrategieantrags guckt, steht dort „Knowledge, Impact, Networks“ und das beschreibt ziemlich gut unseren Anspruch. Wir wollen neues Wissen schaffen – Wissen, was für Gesellschaft und Wirtschaft Wirksamkeit entfalten kann. „Networks“ bedeutet dabei: Wir sind sehr überzeugt davon, dass wir das nicht allein können. Es braucht ganz unterschiedliche Netzwerke. Bei der RWTH sind das Netzwerke der Generationen, Netzwerke der Fächer, Netzwerke zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung mit Blick auf das Forschungszentrum Jülich, die Leibniz-, Fraunhofer- und die Max-Planck-Institute und Netzwerke in unserem internationalen Verbund. Wir haben strategische Partnerschaften verteilt über die ganze Welt. Essenziell ist aber auch das Netzwerk mit den Unternehmen. Wir haben 433 Unternehmen auf dem Campus Melaten eingebunden, die mit uns zusammen forschen und insbesondere Innovationen fördern. „Knowledge, Impact, Networks“ folgt unserer Überzeugung, dass man in Netzwerken und Partnerschaften auf Augenhöhe arbeiten muss. Ohne den freien Austausch von Wissen und Können gibt es keine wissenschaftliche Erkenntnis.

Im Sinne von Nachhaltigkeit und Erfindungsgeist: Welche Tipps und Hinweise würden Sie den Kindern mit auf den Weg geben?