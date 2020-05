Zum Tag der Biene : Immer mehr Menschen entdecken das Honigmachen

Aachen Mittwoch, 20. Mai, ist weltweit der Tag der Biene. Für immer mehr Menschen ist Imkern zum Hobby geworden. Das hilft der Umwelt – trotz mancher Auswüchse. Denn Einsteiger können auch viel falsch machen.

Die Biene sei ein „überschaubares kleines Insekt, aber funktioniert fast wie ein komplexes Säugetier, das als Volk überwintert“, sagt Jan Hendrik Eicker, frischgebackener Hobby-Imker aus Aachen. „Das macht sie einzigartig, und dann ist sie auch noch Sympathieträger.“ Als er vor zehn Jahren ins Grüne zog, „kam so langsam der Wunsch: eigentlich hätte ich auch gerne Bienen“. Heute summen 40.000 Bienen in seinem Garten.

Wie der Aachener begeistern sich immer mehr Menschen in ihrer Freizeit für die Imkerei. Peter Maske, der Präsident des Deutschen Imkerbundes (DIB), erzählt, dass vor allem das Bienensterben wegen der Varroamilbe viele Menschen aufgerüttelt habe. Die Folge sind steigende Mitgliederzahlen und vor allem bei jungen Menschen ein großes Interesse an der Bienenhaltung. „Viele möchten Bienen halten, um der Umwelt zu helfen“, so Maske. Seit 35 Jahren ist er Imker aus Leidenschaft.

Bei aller Freude über den Nachwuchs: Das „Urban Beekeeping“, das Bienenhüten in der Stadt, begeistert ihn weniger. Denn neben ambitionierten Nachwuchs-Imkern gibt es eben auch das: Vornehmlich junge Leute halten sich in der Stadt auf dem Balkon oder im Kleingarten ein einzelnes Bienenvolk, ohne Honig zu sammeln und das Volk zu betreuen. „Sie überlassen die Bienen sich selbst“, sagt der DIB-Präsident.

Marika Harz vom Bieneninstitut in Münster sieht das auch so. Auch sie kennt die vielen Angebote im Internet für Bienenhaltung auf kleinem Raum und ohne Aufwand. „Einfach nur Bienen ohne ausreichende Pflege in Bienenboxen zu halten, das ist alternative Bienenhaltung, die nicht zu empfehlen ist“, sagt die Bienenforscherin. Bienenboxen sind Holzboxen, in die kleine Rahmen für Bienenwaben eingelassen sind. Für das Volk würden diese Boxen schnell zu klein, erklärt die Expertin.