In NRW : Immer mehr Inhaber Kleiner Waffenscheine

Düsseldorf Wer den Kleinen Waffenschein besitzt, darf Schreckschuss- oder Reizstoffwaffen in der Öffentlichkeit tragen. Die Zahl dieser Berechtigungen steigt weiter. Die Polizei und ihr oberster Dienstherr warnen schon länger vor trügerischem Sicherheitsgefühl und Gefahren.

Immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen besitzen einen Kleinen Waffenschein für das Tragen einer freiverkäuflichen Schreckschuss- oder Gaswaffe in der Öffentlichkeit.

Die Gesamtzahl aller aktuell gültigen Kleinen Waffenscheine belief sich im Dezember 2020 in NRW auf landesweit 174 744, wie das NRW-Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das entspricht einer Zunahme gegenüber dem Dezember 2019 um 7742 oder gut 4,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2019 war die Zahl der Kleinen Waffenscheine in NRW um 11 376 oder 7,3 Prozent gewachsen.

Bereits seit den Jahren 2014/2015 sei ein stetiger Anstieg der Kleinen Waffenscheine zu verzeichnen, erklärte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Ein Motiv lasse sich aus den erhobenen Zahlen nicht entnehmen. Nach früheren Angaben gab es 2014 in NRW 65.553 Inhaber eines Kleinen Waffenscheins. Die Zahl hat sich seitdem also mehr als verdoppelt. Die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht vor fünf Jahren hätten den Trend zum Kleinen Waffenschein verstärkt, wie einzelne Polizeibehörden in NRW in der Folgezeit berichteten.