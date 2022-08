Prozess gegen TV-Auswanderer Jürgen Albers : Im Rollstuhl ins Gericht

Aachen/Eschweiler Vor dem Aachener Landgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen TV-Auswanderer Jürgen Albers aus Eschweiler und vier weitere Angeklagte begonnen. Es geht dabei um 1,4 Tonnen Kokain.

Mit einer Erörterung der Verhandlungsfähigkeit des Hauptangeklagten hat am Mittwoch vor dem Landgericht Aachen der Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenbande begonnen. Der 60 Jahre alte einstige TV-Auswanderer Jürgen Albers aus Eschweiler, der als Teil der Vox-Produktion „Goodbye Deutschland“ zu einiger Bekanntheit gelangt war, wurde in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal im Landgericht geschoben.