8. großer Wandertag des Medienhauses Aachen : Im goldenen Oktober auf Eifeltour

Unterwegs durch den Nationalpark Eifel: Auch in diesem Jahr findet der Wandertag des Medienhauses Aachen wieder viel Zuspruch. Foto: MHA/Peter Stollenwerk

Rurberg Rund 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim 8. Wandertag des Medienhauses Aachen unterwegs auf der Wasserlandroute.

Auf der Wasserfläche des Obersees lösen sich ganz langsam die letzten Dunstschleier nach einer frischen Nacht auf, und über dem Honigberg geben die letzten Nebelfetzen in den Baumwipfeln den Kampf gegen die rasch wärmende Morgensonne auf. Auf dem Wasser erscheint die verschwenderische Farbenpracht des Herbstwaldes wie ein Spiegel, und die glatte Fläche wird nur manchmal fein durchzogen von lautlos dahingleitenden Anglerkähnen. Es ist ein perfekter Herbsttag in der Eifel, und die prächtige Naturkulisse des goldenen Oktobers zwischen Rurberg und Einruhr bietet am Sonntag die wie gemalte Kulisse für den 8. großen Wandertag, der vom Medienhaus Aachen exklusiv für die Abonnenten der beiden Tageszeitungen angeboten wurde.

Renate Nießen aus Jülich hat bislang kaum ein Wanderangebot des Medienhauses Aachen ausgelassen. Sie wandert leidenschaftlich gerne, und kennt die Eifel vom Wandern wie ihre Westentasche. Auch den Rursee-Marathon, der immer Anfang November stattfindet, hat sie schon bewältigt, aber das Angebot der Wandertage ist für sie immer wieder ein herausragendes Ereignis: „Es ist hier einfach wunderschön. Das ist für mich Heimat.“

Die beliebte Wasserlandroute rund um den Obersee bestimmt diesmal die Streckenführung, die bei nur ganz wenigen Steigungen überwiegend stets in Ufernähe an diesem Bilderbuch-Wandertag durch den bunt gefärbten Herbstwald und raschelndes Laub am Boden führt. Zwischen zwei Strecken kann man wählen. Eine ausgedehnte Wanderung von 16,5 Kilometer Länge führt komplett um den Obersee herum.

Gut vier Stunden sind für diese Tour angesetzt, wobei sowohl an der Staumauer der Urfttalsperre wie auch in Einruhr jeweils die Möglichkeit besteht, die Wanderung abzukürzen. Eine Teilstrecke kann man mit den beiden Obersee-Fahrgastschiffen der Rurseeschifffahrt bestreiten, die an diesem Sonntag ihre letzte Tour der Saison 2022 absolvieren. Dieses Angebot wird auch reichlich genutzt, zumal man auf dem Oberdeck noch ein paar herbstlich-milde Sonnenstrahlen auf dem „Amazonas der Eifel“ abbekommen kann. So wird der Urftarm des Obersees auch genannt. Eine kurze Strecke über knapp fünf Kilometer führt in einer spitzen Schleife über den Honigberg zurück nach Rurberg.

Rund 750 wanderbegeisterte Leserinnen und Leser, die sich dem Freundeskreis des Medienhauses verbunden fühlen, finden sich am Startpunkt, dem Nationalparktor Rurberg, ein. Hier werden sie vom Team um Freundeskreis-Programmreferentin Heike Stockem sowie der Rursee-Touristik als Veranstalter begrüßt und mit Karten- und Informationsmaterial ausgestattet. Astrid Joraschky von der Rursee-Touristik lässt sich von der gut gelaunten Wanderschar anstecken: „Tolle Veranstaltung, tolle Strecke, tolles Wetter“, meint sie und bringt damit das Wesen des Wandertags auf den Punkt. Eine solche Veranstaltung sei zudem geeignet, die Leute zu motivieren, häufiger an den Rursee kommen. Immer wieder höre man von Gästen nach einem Tag in der Eifel die Aussage: „Ich wusste gar nicht, wie schön es hier ist.“

Das ungestörte Naturerlebnis beim Wandertag wird noch erweitert durch eine Vielzahl von Informationen. Entlang der Strecke befinden sich fünf Experten-Stationen, bei denen keine Fragen offen bleiben. Ranger des Nationalparks Eifel erläutern die Aufgaben des Großschutzgebietes, werben für die Wildnis-Ausstellung auf Vogelsang, informieren über die Bedeutung des Bibers oder über die langfristigen Ziele des Nationalparks.

Im Heilsteinhaus Einruhr kann man vom mineralischen Wasser aus der Sauerbach-Quelle kosten, denn dem Heilsteinwasser wird eine heilende Wirkung nachgesagt. Die Eifelvereins-Ortsgruppe Einruhr-Erkensruhr ist ebenfalls an der Strecke postiert und informiert über ihr Wanderangebot und die Aufgaben bei der Wegeunterhaltung. Auch die Rollende Waldschule des Kreisjägerschaft Aachen ist aufgefahren. Deren Initiator Hermann Carl ist seit 20 Jahren in den Schulen unterwegs, aber auch bei den Zeitungslesern sorgen die vielen Tierpräparate für Aufmerksamkeit.

Ein schöner Ausflug in der Eifel: Philipp und Maja waren mit Opa Martin und Oma Flora aus Aachen unterwegs. Foto: MHA/Peter Stollenwerk