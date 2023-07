Trotz vermehrter Razzien der Polizei : Illegales Glücksspiel wird in NRW zum Dauerproblem

Laut Schätzung der Automatenwirtschaft stehen den bundesweit rund 180.000 legalen Spielautomaten rund 50.000 illegale entgegen.(Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Thissen

Region Für Spielsüchtige wird es zur Geld- und Schuldenfalle, dem Staat entgehen Steuereinnahmen in Milliarden Euro. Der illegale Glücksspielmarkt in NRW wächst – trotz aller Gegenmaßnahmen. Experten warnen, dass eine gute Absicht die falschen Ergebnisse hervorbringt.

Von Martin Kessler

Die Aufstellung illegaler Glücksspielautomaten in Deutschland hat auch im vergangenen Jahr nach allen vorliegenden Schätzungen weiter zugenommen. Ein Schwerpunkt der Szene ist Nordrhein-Westfalen, wo sich vor allem in den Ballungsgebieten an Rhein und Ruhr überproportional viele illegale Spielstätten befinden. Nach einer Studie des Verbands der Deutschen Automaten-Industrie (VDAI), die der Spielsuchtexperte Jürgen Trümper durchführte, waren 2022 an 314 von insgesamt 363 bundesweit aufgesuchten Spielorten illegale Fungames-Geräte aufgestellt. Das entspricht einer Quote von 86,5 Prozent. Im Jahr zuvor hatte Trümper an 1408 Orten lediglich 626 dieser Apparate entdeckt (44,5 Prozent).

Diese Zahlen lassen sich nach Ansicht von Experten auch auf Nordrhein-Westfalen übertragen. „Der Umfang des illegalen Glücksspiels nimmt in meinem Einsatzgebiet spürbar zu“, sagte Arndt Borgmann, der in der Stadt Hamm, einem der Schwerpunkte der kriminellen Automatenszene, die Einsätze der dortigen Ordnungshüter leitet. „Wir rücken im Team mit Polizei, Ordnungsamt, Zoll und Steuerfahndung öfter aus als früher“, ergänzte er.

Auch nach der Polizeilichen Kriminalstatistik NRW steigen die Straftaten im Rahmen der Glücksspielkriminalität. Wurden 2018 noch 49 solcher Fälle erfasst, waren es im vergangenen Jahr 446. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der unerlaubten Veranstaltungen mit Glückspiel um gut ein Drittel. Das NRW-Innenministerium will allerdings keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen aus den Zahlen ziehen. „Steigende Fallzahlen sind in der Hauptsache auf eine erhöhte Kontrolldichte zurückzuführen“, sagte eine Sprecherin.

Tatsache jedoch ist, dass illegales Glücksspiel zunehmend als Bedrohung der Gesellschaft wahrgenommen wird. Besonders die Staatsanwaltschaft Dortmund hat die Bekämpfung der illegalen Spielorte zu einer ihrer Schwerpunkte gemacht. Aktiv sind auch die Strafverfolgungsbehörden in Duisburg und Köln. Das Land NRW setzt nach eigenen Angaben bei der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels unter anderem auf behördenübergreifende Formen der Zusammenarbeit. Es sieht sich damit als Vorreiter unter den Ländern, was Experten bestätigen. Neben dem Zoll kooperiert laut NRW-Innenministerium die Landespolizei mit der Landesfinanzverwaltung, der Familienkasse, der Bundespolizei und den örtlichen Ordnungsbehörden.

Als Ursache für den wachsenden illegalen Markt sehen Experten ausgerechnet die Verschärfung der Anforderungen an das Glücksspiel in Deutschland. So würden restriktive Gewinn-Limits, Abstandsgebote und andere Einschränkungen das illegale Glücksspiel attraktiver machen. „Die Gewinnchancen sind im illegalen Markt nach oben offen, im legalen Markt stark eingeschränkt“, sagte der Ordnungsamts-Experte Borgmann, der bundesweit zu den besten Kennern der Szene zählt. „Das steckt eine gute Absicht dahinter, die in der Realität leider zu ganz anderen Ergebnissen führt.“ Der Vorstandssprecher des Verbands Deutsche Automatenwirtschaft, Georg Stecker, ergänzte: „Um das Wachstum des Schwarzmarktes nachhaltig zu begrenzen, brauchen wir neben einem gestärkten Vollzug ein ausreichend verfügbares und aus Kundensicht attraktives legales Angebot. Das stärkt den Spieler- und Jugendschutz am besten.“

Info Der Glücksspielmarkt in Deutschland Umsätze: Der Markt für Sportwetten umfasst fast elf Milliarden Euro. Mit legalen Geldspielgeräten verdienen die Aufsteller sechs Milliarden Euro. Schwarzmarkt: Vor 2006 betrug der Schwarzmarktanteil 42 Prozent, zwischen 2007 und 2012 ging er auf vier Prozent zurück. Danach stieg er bis 2022 geschätzt auf einen Bereich zwischen 30 und 46 Prozent (Haucap-Studie).

Ein wesentlicher Treiber des illegalen Glücksspiels waren gerade auch in NRW die Lockdown-Maßnahmen in den Jahren 2020 und 2021. „In der Pandemie-Zeit hat das illegale Glücksspiel besonders stark zugenommen“, beobachtete der Szenekenner Borgmann aus Hamm, der zugleich vor einer hohen Dunkelziffer warnte. Der Vorstandssprecher der Automatenwirtschaft, Stecker, teilt die Ansicht des Experten: „Wir schätzen, dass den bundesweit etwa 180.000 legalen Geräten mindestens 50.000 illegale Geräte entgegenstehen – Tendenz stark steigend.“ Ein ähnliches Verhältnis wird auch für das Schwerpunktland Nordrhein-Westfalen vermutet.

Die Folgen für die Spielsüchtigen durch das illegale Glücksspiel sind nach Ansicht von Experten fatal. „Spielsüchtige können innerhalb von Stunden Tausende von Euro verlieren. Das ist ein skrupelloses Geschäft mit dem Geld und der Gesundheit der Spielenden“, sagte der Hammer Ordnungsamt-Mitarbeiter Borgmann. Oft seien auch Verschuldung und Sucht-Kriminalität die Folge einer übermäßigen Spielleidenschaft.

Zugleich entgehen dem Staat durch das illegale Glücksspiel Milliarden Euro an Einnahmen. In seiner jüngsten Studie schätzt der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Justus Haucap, dass der Fiskus durch den Schwarzmarkt von 2014 bis 2022 insgesamt 3,7 Milliarden Euro verloren hat. Vorstandssprecher Stecker von der Automatenwirtschaft beziffert die jährlichen Steuerverluste auf eine halbe Milliarde Euro. Nach Ansicht des Ökonomen Haucap wird die Absicht des Glücksspielstaatsvertrags von 2012 immer weniger erreicht durch entsprechende staatliche Maßnahmen, den Spieltrieb der Menschen in legale Bahnen zu lenken (Kanalisierung). So hatte der Schwarzmarkt in NRW und auch bundesweit im vergangenen Jahr einen Anteil von 30 Prozent, während er bei einem weniger restriktiven Regulierungsschema im Jahr 2012 lediglich bei vier Prozent lag.