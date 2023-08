„Aktenzeichen XY“ : Interpol fragt, wer kennt „Die Frau in der Maas“?

Eine Gesichtsrekonstruktion und die Kleidung einer unbekannten Frau, deren Leiche 2005 bei Namur in der Maas entdeckt wurde. Ihr Fall wird bei „Aktenzeichen XY“ behandelt. Foto: ZVA/Interpol

Aachen/Namur Interpol rollt 22 ungeklärte Todesfälle von Frauen auf, die zwischen 1976 und 2019 tot aufgefunden worden waren. Ein Fall wird nun bei „Aktenzeichen XY“ thematisiert. Dabei gehören zwei Leichenfunde entlang der Maas zur Interpol-Operation.

Am 7. Juni 2005 ist in der Maas in Belgien die Leiche einer Frau entdeckt worden. Sie trieb in Namur auf Höhe der Hafenmeisterei im Stadtteil Jambes. Wie sie in den Fluss gekommen ist, weiß niemand. Selbst ihre Identität ist bis heute unbekannt. „Die Frau in der Maas“ nennt Interpol den ungelösten Fall. Am Mittwochabend (20:15 Uhr) wird dieser „Cold Case“ in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt.

Die belgischen Ermittler hoffen, 18 Jahre nach dem Leichenfund Hinweise auf die Identität der Frau zu erhalten und so die Umstände ihres Todes möglicherweise aufklären zu können. Denn auch die Todesursache ist bis heute unklar. War es ein Verbrechen? War es ein Unfall?

Eine Überprüfung mit Vermisstenfällen in Belgien hat bislang keine Übereinstimmung erbracht. Deswegen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau möglicherweise aus Deutschland oder den Niederlanden stammt. Der Fundort ist etwa 100 Kilometer von der deutschen Grenze in Aachen entfernt. Auf Youtube gibt es bereits ein von der belgischen Polizei veröffentlichtes Fahndungsvideo in englischer Sprache.

Speziell für das deutsche Publikum reist die belgische Polizistin Isabelle Carlier aus Namur ins ZDF-Studio nach Mainz und bringt alle bisherigen Informationen mit. Dazu gehört eine gezeichnete Gesichtsrekonstruktion der Frau. Wahrscheinlich hatte sie eine etwa vier Zentimeter lange Narbe an der Lippe auf der rechten Gesichtshälfte. Fotos ihrer Kleidung hinterlassen den Eindruck einer sehr gepflegten Frau – das beige Top passt exakt zur fein gestreiften Hose.

Zum Zeitpunkt ihres Todes soll sie nach Schätzungen der Polizei zwischen 35 und 45 alt gewesen sein – möglicherweise auch erst 25. Das heißt, sie wurde zwischen 1965 und 1980 geboren. Sie war 1,63 Meter groß, hatte helle Haut, dunkles welliges Haar, gepflegte Zähne und rot lackierte Zehennägel. Ihr Blinddarm war entfernt worden. Hinweise nimmt das Bundeskriminalamt in Wiesbaden unter der Nummer 0611/5511155 entgegen.

„Die Frau in der Maas“ ist Teil der Operation „Identify Me“, die Interpol im Mai gestartet hat. Ziel der Operation ist, die bislang unbekannte Identität von 22 Frauen zu klären, die zwischen 1976 und 2019 in den Niederlanden, Belgien und Deutschland tot aufgefunden worden waren.

Der nun in „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellte Fall ist einer von zwei Fällen, bei denen die Leichen nahe der deutschen Grenze gefunden wurden. Den zweiten Fall hat Interpol „The woman with the artificial nails“ getauft (Die Frau mit den künstlichen Nägeln), weil ihre künstlichen Nägel an den Ringfingern mit einem auffälligen floralen Muster verziert waren.

Eine Gesichtsrekonstruktion der Ermordeten, die 2009 nahe Visé im Albert-Kanal gefunden wurde. Rechts einer der künstlichen Fingernägel mit floralem Motiv. Foto: Interpol

Diese Frau ist nach Angaben der Ermittler durch schwere Gewalt ums Leben gekommen. Ein Wanderer hatte die Leiche der nackten Frau beim Sonntagsspaziergang am 31. Mai 2009 im belgischen Visé nahe der niederländischen Grenze südlich von Maastricht entdeckt. Ihr Körper trieb im Albert-Kanal, einem Nebenarm der Maas. Das Mordopfer war mit Eisengewichten zum Gewichtheben beschwert worden, um möglichst lange unter Wasser unentdeckt zu bleiben. Laut Interpol muss die Leiche zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits ein bis fünf Wochen im Wasser gewesen sein.

