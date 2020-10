Deutsche Bahn : ICE von Aachen nach Berlin hält bald in Erkelenz

ICE von Aachen nach Berlin hält bald in Erkelenz

Der nahezu tägliche ICE von Aachen über Dortmund und Hannover nach Berlin und zurück macht dann bald auch Halt in Erkelenz (Abfahrt 7.43 Uhr, Ankunft 19.16 Uhr). Foto: dpa/Martin Schutt

Berlin/Aachen/Erkelenz Wer einen Fernzug verpasst, muss meist lange auf den nächsten warten. Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel auf einigen vielbefahrenen Strecken. Außerdem kommt ein Halt in Erkelenz hinzu.

Fahrgäste haben ab Mitte Dezember auf wichtigen Bahnstrecken mehr Verbindungen zur Auswahl. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wächst das tägliche Sitzplatzangebot im Fernverkehr der Deutschen Bahn um 13.000 auf 213.000 Plätze, wie das Unternehmen am Sonntag ankündigte. „Wir bringen mehr Angebot, Komfort und mehr Sitzplätze in neuen Zügen auf die Schiene als je zuvor“, hieß es von Fernverkehrschef Michael Peterson.