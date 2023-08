Lebensmittelüberwachung : Hygienemängel in Tausenden Betrieben

Am häufigsten betroffen mit Hygienemängeln war die Gastronomie, von der Imbissbude oder Eckkneipe über Restaurants und Lieferdienste bis hin zu Kantinen. Foto: dpa/Anja Mia Neumann

Düsseldorf In mehr als 5200 Unternehmen in NRW stieß die Lebensmittelüberwachung im vergangenen Jahr bei Kontrollenauf Probleme mit der Sauberkeit. Verbraucherschützer fordern mehr Transparenz. Gastwirte finden das System unfair.

Im Kreis Mettmann platzten Kontrolleure im vergangenen Jahr gerade rechtzeitig in ein Unternehmen, um zu erleben, wie Mitarbeiter Waren auf ein verlängertes Haltbarkeitsdatum umetikettierten. Im Rhein-Kreis Neuss fallen Prüfern zunehmend Mängel bei der Sauberkeit auf, die auf Personalengpässe zurückzuführen sind. 2022 gab es in rund 5650 Betrieben in NRW Beanstandungen durch die Lebensmittelüberwachung. Das besagen aktuelle Zahlen aus dem Landesamt für Verbraucherschutz.

In mehr als 5200 Fällen wurden demnach Hygieneverstöße regis­triert. Am häufigsten betroffen war die Gastronomie, von der Imbissbude oder Eckkneipe über Restaurants und Lieferdienste bis hin zu Kantinen: Hier gab es in fast 3300 Fällen Probleme mit der Hygiene. Auf dem zweiten Platz bei den Mängeln liegt der Einzelhandel – vom Supermarkt über den Wochenmarktstand bis zum Kiosk – mit über 1400 entdeckten Verstößen. An dritter Stelle kommen Anbieter wie Bäckereien, Metzgereien, Eisdielen oder Hofläden: Dort wurden mehr als 300 Mal Mängel gefunden.

Verbraucherschützer kritisieren die Prüfungen im Land als zu lückenhaft. So wurde 2022 nicht einmal jeder zweite Betrieb der einschlägigen Branchen besucht. „Das ist viel zu wenig“, sagte Nora Dittrich von der Verbraucherzentrale NRW: „Wir fordern, dass es mehr und schlagkräftigere Kontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwachung geben muss und dass mehr Kontrolleure dafür eingestellt werden.“ Außerdem pocht man auf Transparenz: Die Bewertungen sollten „an der Tür eines Geschäftes und online zu sehen sein“, so Dittrich. Die Leute müssten sich über Verstöße informieren können.

Eine solche „Hygiene-Ampel“ gab es in NRW einmal. Sie wurde im Jahr 2017 eingeführt und 2018 wieder abgeschafft. Eigentlich wollte man ein Nachfolgemodell entwickeln; das ist aber nie passiert – auch wegen des Widerstands der Gewerbetreibenden. „Wir lehnen so etwas komplett ab. Wir haben noch kein gutes Modell dafür gesehen“, erklärte Marc Weber vom Hotel- und Gaststättenverband NRW. Er bemängelte das System der Tests: Es gebe dabei keine einheitlichen Standards für Beanstandungen oder Sanktionen. Ein Prüfer halte einen Holzboden im Lieferfahrzeug für unzulässig, der andere habe kein Problem damit. In einer Stadt werde in der Gaststättenküche ein geschlossener Abfalleimer verlangt, in der anderen ein offener. „Wenn zwei verschiedene Kontrolleure in ein und denselben Betrieb gehen, kommen zwei verschiedene Ergebnisse raus“, kritisierte Weber.

Info 73.000 von 195.000 Betrieben geprüft Quote Knapp 195.000 Betriebe unterliegen der Lebensmittelüberwachung in NRW. 2022 wurden mehr als 73.000 kontrolliert. Branchen Besucht wurden gut 40.000 Gastronomien, über 23.000 Einzelhändler, fast 5000 Anbieter wie Bäcker oder Metzger, außerdem Erzeuger, Hersteller, Vertriebsfirmen.

Die praktische Aufgabe der Lebensmittelüberwachung ist Sache der Städte und Kreise, in denen man unterschiedliche Erfahrungen macht. Im Kreis Mettmann etwa wurden 2022 von rund 2000 besuchten Firmen fünf wegen gravierender Hygieneverstöße vorübergehend geschlossen. Im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis gab es eine Betriebsschließung unter mehr als 1700 Firmen. In Mönchengladbach wurden rund 1650 Betriebe angesehen, dabei gab es 430 „außerplanmäßige“ Kontrollen – etwa nach Beschwerden aus der Bevölkerung. Das Bergische Lebensmittelüberwachungsamt kam für Solingen, Remscheid und Wuppertal auf über 4000 Kontrollen, davon keine 160 nach Hinweisen von Dritten.

Die Opposition wirft der Landesregierung vor, die Kommunen mit der Aufgabe allein zu lassen, ohne sich ausreichend zu finanzieren. „Lebensmittelkontrollen haben nur dann eine Wirkung, wenn der Kontrolldruck hoch genug ist“, hieß es von der SPD-Landtagsfraktion. Das NRW-Verbraucherschutzministerium widerspricht dem: „Die Qualität der Lebensmittelüberwachung lässt sich nicht allein daran bemessen, wie viele Betriebe kontrolliert werden. Eine gute amtliche Lebensmittelüberwachung konzentriert ihre Ressourcen auf die Überwachung von sogenannten Risikobetrieben“, hieß es dort.