Blindgänger gefunden : Hunderte Patienten wegen Bombenentschärfung evakuiert

Erst am Dienstag gab es in Köln eine Bombenentschärfung bei der 10.000 Beschäftigte ihre Büros verlassen mussten. Am Mittwochabend werden Teile der Kölner Unikliniken evaluiert (Symbolbild). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Der Blindgänger liegt in fünf Meter Tiefe und ausgerechnet auf dem Gelände der Universitätskliniken. Deshalb müssen Teile dieses Areals, des anschließenden Wohngebietes und Hunderte Patienten evakuiert werden.

Von der anstehenden Bombenentschärfung auf dem Gelände der Uniklinik Köln sind nach Angaben der Einrichtung Hunderte Patienten betroffen. „Wir versuchen, so viele Patienten wie möglich auf dem Gelände zu verlegen, weil das vom Transportweg her für die Patienten der schonendste Weg ist“, sagte ein Sprecher der Uniklinik am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Es werde auch geprüft, welche Patienten am Morgen entlassen werden könnten. Von den derzeit für Donnerstag geplanten Maßnahmen würden insgesamt voraussichtlich etwa 500 Patienten und 8000 Mitarbeiter der Uniklinik Köln betroffen sein.

Außerdem sollen Patienten, die am Donnerstag zu einem Termin in der Klinik anreisen sollten, gar nicht erst erscheinen: „Wir bitten alle Patienten, die für den 23.01.2020 zu einem Termin zu uns einbestellt worden sind, diesen nicht wahr zu nehmen und den durch die Evakuierung betroffenen Bereich weiträumig zu meiden“, erklärte der Ärztliche Direktor Edgar Schömig in einer Mitteilung. Wegen der Evakuierungsmaßnahmen könnten nur Patienten behandelt werden, die bereits stationär aufgenommen worden sind. Alle ambulanten Einrichtungen seien am Donnerstag geschlossen.

Auch die telefonische Erreichbarkeit sei am Donnerstag eingeschränkt. In dringenden medizinischen Notfällen sollen sich Patienten an die KV-Notfallnummer 116117 oder an den Notruf über die 112 wenden. Ab Freitag könnten betroffene Patienten Ersatztermine erfragen.

(dpa)