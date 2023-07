Körpereinsatz : Kopfüber in Loch: Feuerwehrmann befreit Hund aus Kaninchenbau

Kopfüber in Loch: Feuerwehrmann befreit Hund aus Kaninchenbau

„Na komm!“: Der Feuerwehrmann befreite den Terrier in kürzester Zeit. Foto: dpa/--

Köln Ein Terrier ist in einem Loch in Köln-Chorweiler gefangen. Die Feuerwehr eilt herbei und befreit den Hund mit jeder Menge Körpereinsatz.

Mit vollem Körpereinsatz hat die Feuerwehr in Köln einen Hund aus einem Kaninchenbau befreit. Ein Feuerwehrmann begab sich kopfüber in das Loch, nur Beine und Po waren noch zu sehen. Zuvor habe der Hundebesitzer vergeblich versucht, den Terrier aus dem Kaninchenbau zu locken und den Notruf gewählt, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Freitag mit.