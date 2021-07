DRK Aachen stoppt Annahme : Hohe Spendenbereitschaft führt zu Lagerproblemen

Region Die hohe Spendenbereitschaft für die Opfer des Hochwassers in unserer Region beeindruckt Hilfsorganisationen und Bürgermeister. Doch sie bringt auch Probleme mit sich: Sachspenden können kaum noch gelagert und angenommen werden.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) der Städteregion Aachen bedankte sich zwar für die „überwältigende und grenzüberschreitende Spendenbereitschaft“, musste am Samstagmorgen aber zugleich auch einen Annahmestopp verkünden. „Die Menge der Spenden überschreitet nicht nur unsere Vorstellungskraft, auch unsere Lagerkapazitäten sind trotz intensiver Nachtschicht bereits jetzt, am frühen Samstagmorgen, erschöpft“, schreibt das DRK bei Facebook . Spendenwillige sollten möglichst warten, bis wieder Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Auch in Stolberg hat das Spendenaufkommen nach dem Spendenaufruf am Freitag sämtliche Lagerkapazitäten an seine Grenzen gebracht. Die Stadt bitte daher alle Spendenwilligen: Bitte fahren Sie nicht einfach zu den bekannten Spendenannahmestellen. Melden Sie sich vor Ihrer Spende bitte unbedingt unter der Spendenhotline 02402/12751183. Nur so können die Spenden sinnvoll koordiniert werden. Bürgermeister Patrick Hass freut sich aber natürlich trotzdem über die vielen Spenden: „Wir sind überwältigt, vielen Dank.“