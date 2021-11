Vier Konzerte abgesagt : Höhner-Frontmann Krautmacher hat Corona

Köln Der Sänger Henning Krautmacher, Kopf der beliebten Kölschrock-Band Höhner, ist corona-positiv. Das für Sonntag geplante Konzert in Aachen kann nicht stattfinden.

Abgesagt wurden neben dem für Sonntag, 28. November geplanten Konzert in Aachen auch Termine in Mönchengladbach, Leverkusen und Duisburg. Eintrittskarten für die abgesagten Konzerte können an den VVK-Stellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden. Mehrere Medien berichteten.