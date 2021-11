„Verzweiflung und Rache“ : Höchststrafe für Solinger Kindermorde

Update Wuppertal In einer Wohnung in Solingen werden die Leichen von fünf Kindern entdeckt. Nun ist ihre Mutter als fünffache Mörderin verurteilt worden. Auslöser der Tat soll ein Foto gewesen sein.

Die 28-Jährige hatte sie in Solingen (Nordrhein-Westfalen) mit Medikamenten betäubt und dann in der Badewanne ertränkt oder erstickt. „Es ist eine Tragödie“, sagt der Vorsitzende Richter Jochen Kötter am Donnerstag in seiner Urteilsbegründung.