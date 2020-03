Ein Jahr in NRW : Hochzeits-Korsos bescheren Polizei fast 500 Einsätze

Ein Jahr in NRW

Düsseldorf Seit knapp zwölf Monaten führt die Polizei in NRW Statistik über Hochzeits-Gesellschaften, die sich auf den Straßen daneben benehmen. Der Innenminister sieht eine positive Tendenz zu weniger Einsätzen. In Summe sind die Zahlen hoch.

Leere Straßen, eine seltsame Stille: Vor genau einem Jahr erlebte NRW das genaue Gegenteil von dem, was gerade ist. Eskalierende Hochzeits-Korsos sorgten damals für Aufruhr. Seit dem 1. April 2019 wurde das Phänomen sogar statistisch vom Innenministerium erfasst. Das Ergebnis: Bis zum 2. März dieses Jahres kam es zu 496 Polizeieinsätzen mit dem „Anlass Hochzeit“. Zuletzt gingen die Zahlen laut Innenministerium aber zurück.

Erfasst werden die Einsätze weiter in einem sogenannten Lagebild. Und auch wenn das nach einem Jahr noch nicht repräsentativ sei, sind laut einem Sprecher des Innenministeriums „einige Tendenzen bereits jetzt aus den bisherigen Erfassungen erkennbar.“ So stellte die Polizei insgesamt einen „Rückgang der Einsatzanlässe im Zusammenhang mit Hochzeiten“ fest. Höhepunkte waren der April 2019 mit 104 Einsätzen, der Juni mit 105 Einsätzen und der September – nach einer Pause in den Sommerferien – mit 75 Einsätzen.