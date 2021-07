Sondersitzung im Landtag : Keine Vermissten mehr in NRW nach Flut

er nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU, M) steht auf einer Brücke über der B265 zwischen Lindlar und Erftstadt-Blessem (Archivbild). Foto: dpa/Mirko Wolf

Düsseldorf Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe werden in den betroffenen Gebieten Nordrhein-Westfalens keine Menschen mehr vermisst. In der Sondersitzung des Landtags ging es auch um den Wiederaufbau und andere Themen.

Es seien 47 Todesopfer zu beklagen, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 23 Menschen vermutlich auf der Straße von den Wassermassen erfasst und in den Tod gerissen, wie der CDU-Politiker bei der Sondersitzung in Düsseldorf berichtete. 23 Personen habe man leblos aus ihren Wohnräumen oder Kellern geborgen. In einem Fall konnte die Todesursache noch nicht geklärt werden. Vier Verstorbene seien Feuerwehrleute.

Reul betonte, es handele sich um die größte Naturkatastrophe, die NRW je durchlitten habe. Experten gingen von „mindestens“ einem Jahrhundert-Unwetter aus. Bis zu 23.000 Kräfte von Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Technischem Hilfswerk und Krisenstäben seien im Einsatz gewesen.

Langjähriger Wiederaufbau

Der Wiederaufbau könnte laut Innenminister mancherorts sogar Jahre dauern. Nach dem Retten und Bergen gehe es nun um Aufräumen, Reparieren und den Wiederaufbau, was an manchen Orten „Wochen, Monate und zum Teil Jahre“ dauern könne. Das sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtags-Innenausschuss. Der Sachschaden – privat wie öffentlich – gehe „in die Milliarden“. Auch die Versorgung mit Trinkwasser, Strom, Gas und die Telekommunikationsnetze seien schwer getroffen und funktionierten in Teilen der Krisenregionen auch weiterhin nicht.

Anfangs waren Reul zufolge rund 100.000 Menschen in den betroffenen Gebieten in NRW ohne Strom. Diese Zahl sei nach letztem Stand auf rund 5000 Personen gesunken. Die Gasversorgung sei trotz aller Fortschritte punktuell noch nicht wiederhergestellt. Zum Thema Telekommunikation schilderte der Minister: „Bis heute sind circa 20.000 Mobilfunkanschlüsse und etwa 11.000 Festnetzanschlüsse der Vodafone sowie etwa 40.000 Kundenanschlüsse der Telekom ausgefallen.“

Ein Konzernsprecher sagte, Vodafone-Techniker arbeiteten seit 14 Tagen rund um die Uhr, um die Netze zu reparieren und am Laufen zu halten. Aktuell hätten mehr als 99 Prozent aller Mobilfunk-Kunden im Krisengebiet zumindest wieder Basis-Empfang. „Auch sind rund 98 Prozent der Festnetzkunden wieder an das DSL-Netz und Kabelnetz von Vodafone angeschlossen.“

Straftaten bei Aufräumarbeiten

Bei den Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe ist es in NRW zu mehreren Straftaten gekommen. Bisher seien 65 Fälle von Diebstahl und 31 Fälle von besonders schwerem Diebstahl sowie zwölf Betrugsfälle bekanntgeworden, sagte Reul. Zudem wurden Körperverletzung, Sachbeschädigung und Unterschlagung in zusammen 15 Fällen registriert. „Deswegen ist und bleibt die Polizei natürlich auch vor Ort“, erklärte Reul weiter. Bisher gab es laut Minister 23 Festnahmen, darunter sei in vier Fällen Untersuchungshaft angeordnet worden.

Vielfach seien Einsatzkräfte durch Schaulustige behindert worden. Hier habe man mehr als 4300 Platzverweise ausgesprochen. Als sehr positiv hob Reul zugleich hervor: „Die allermeisten, die jetzt in die Regionen kommen, wollen nichts klauen und sich bereichern, sondern mitanpacken. Und deshalb: Ein riesengroßes Dankeschön an die Helferinnen und Helfer.“

Zuständigkeit der Kommunen

Reul hat außerdem die Zuständigkeit der Kommunen für Schutzmaßnahmen unterstrichen. Die Städte und Kreise hätten Meldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu bewerten, sagte Reul am Mittwoch in der Sondersitzung. Vor Ort werde entschieden, was zu tun sei. „Und ich glaube, das ist auch richtig so“, unterstrich der Minister.

Am 12. Juli habe der DWD die erste „Vorabinformation Unwetter“ veröffentlicht. Am Tag darauf sei eine sogenannte Landeslage eingerichtet worden. „Das heißt, es werden im digitalen Informationssystem "Gefahrenabwehr" die Einsatzzahlen und die Zahl der eingesetzten Kräfte aufgelistet“, erläuterte Reul. „Das ist deshalb entscheidend, weil sich daraus Einsatzschwerpunkte ableiten lassen und man sieht, wo überörtliche Hilfe gebraucht wird.“

Am 14. Juli sei auf Ebene seines Ministeriums die Koordinierungsgruppe des Krisenstabes der Landesregierung aktiviert worden. „Das bedeutet, da sitzen zur Krisenbewältigung knapp 20 Menschen zusammen – Experten aus meinem Haus, Fachleute aus anderen Ressorts.“ Später seien noch Vertreter der Bundespolizei und der Bundeswehr dazu gekommen.

Eine konkrete Nachbetrachtung stehe noch aus, sagte Reul. Wenn 47 Menschen in der Unwetterkatastrophe ihr Leben verloren hätten, sei aber klar, dass nicht alles richtig gelaufen sein könne. Schnellschüsse brächten jetzt allerdings auch nichts, sagte Reul. „Jetzt schon zu sagen, was man alles besser machen kann, wäre vermessen. Viele Einsätze laufen noch, die Lage ist noch zu frisch.“

Er versuche aber schon lange, das Thema Sirenenwarnung zu forcieren, unterstrich der Innenminister. Derzeit gebe es in NRW landesweit wieder 5184 Sirenen – 854 mehr als im Jahr 2018. „Nur: Was nutzen Sirenen, wenn sie von den Kommunen nicht ausgelöst werden?“ Viele Bürger wüssten auch gar nicht, was nach dem Alarm zu tun sei.

Es könne klug sein, zu überlegen, ob der DWD als amtliche Bundesbehörde künftig direkt auf den Rundfunk zugreifen sollte, sagte Reul. Dann entfalle die Abhängigkeit davon, was Sender aus eigenem Ermessen entschieden. „Das macht schon deshalb Sinn, weil der DWD auch Urheber dieser Warnungen ist.“

Zu Beginn der Sitzung legten die Abgeordneten und der Minister eine Schweigeminute ein: Für die Betroffenen der Überschwemmungen, aber auch der Explosion im Leverkusener Chempark mit mindestens zwei Todesopfern am Dienstag sowie für alle Helfer.

Schulen betroffen

Die Flutkatastrophe hat in NRW einer vorläufigen Bilanz zufolge auch 135 Schulen beschädigt. Davon könnten zum Start des kommenden Schuljahres Mitte August voraussichtlich 73 Schulen uneingeschränkt den Betrieb aufnehmen, teilten die Ministerien für Bauen und für Schule am Mittwoch mit. In 46 Schulen müssten Lehrpersonal und Schülerschaft allerdings mit Einschränkungen rechnen. Für die restlichen 16 Schulen werde derzeit geprüft, wie sich Unterricht sicherstellen lasse.

Auch zwei Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung haben zudem Schäden davongetragen. Es zeige sich aber, dass die schulische Versorgung ganz überwiegend gewährleistet werden könne, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in Düsseldorf. Schulangehörige könnten sich an spezielle psychologische Beratungsstellen wenden, wenn es etwa um Fragen zum Umgang mit der Krise und Themen wie Tod, Trauer und Verlust gehe.

(dpa)