Unsere Videos der Flut-Katastrophe : Als die Wassermassen die Region erreichten

Aachen/Stolberg/Eschweiler/Jülich Die Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren schockte die Region. Wir begleiteten die Menschen bei den Aufräumarbeiten, zeigten die Schicksale nach den Wassermassen – auch mit der Videokamera. Was wir damals erlebten.

Die Hochwasserkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 traf die Region mit voller Wucht. Entlang der Rur, der Inde und vielen Nebenflüssen trat das Wasser über die Ufer und bahnte sich seinen zerstörerischen Weg. Die Aachener Zeitung begleitete die Menschen bei den Aufräumarbeiten und zeigte die dramatischen Schicksale nach der Flut. In eindrucksvollen Bildern, emotionalen Texten und bedrückenden Videos. Letztere haben wir für Sie als Zeitdokument hier zusammengestellt.

Region

Die anhaltenden Regenfälle sorgten für zahlreiche Überschwemmungen in der Region in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021. In Kornelimünster und Stolberg mussten Menschen evakuiert werden. Auch in Eschweiler spitzte sich am Dienstagabend die Lage zu. Wir zeigen die verschiedenen Einsatzorte der Feuerwehr in der ganzen Region im Video.