Abkühlung nach den Gewittern : Hitzewelle neigt sich dem Ende entgegen

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Hitzegewitter in der Region (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Region Teils schwere Unwetter sind bis in die Nacht zum Freitag über Nordrhein-Westfalen gezogen und haben für zahlreiche Schäden gesorgt. Am Wochenende und in der kommenden Woche wird es merklich kühler.

Noch einmal hat es in NRW in der Nacht so richtig gekracht: In Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss gingen nach Feuerwehrangaben am Donnerstagnachmittag innerhalb einer Stunde über 220 Meldungen bei den Einsatzkräften ein. Zuvor waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zu 54 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „In einigen Straßen stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch“, erklärte der Einsatzleiter der Grevenbroicher Feuerwehr. Vor allem mit vollgelaufenen Kellern seien die Einsatzkräfte beschäftigt gewesen. Ähnlich war die Lage in weiten Teilen von Ostwestfalen.

Die Region Aachen blieb diesmal von starken Regenfällen und Gewittern verschont. Außerdem können sich alle, die unter den hohen Temperaturen gelitten haben, zum Wochenende auf Abkühlung freuen.

Wetterexperte Andy Holz von Huertgenwaldwetter konnte in den vergangenen Tagen die zweitlängste Hitzewelle in der 22-jährigen Aufzeichnungsgeschichte seiner Wetterstation messen – acht Tage in Folge lagen die Temperaturen über 30 Grad.

Wettervorhersage für Freitag, den 14. August 2020 Von den Tropen in die Normalität Die Hitzewelle 2020 neigt sich dem... Gepostet von Huertgenwaldwetter am Donnerstag, 13. August 2020

Nach einer erneut warmen Nacht erwartet er für den Freitag einen Mix aus Wolken und Sonne mit maximal 28 Grad in Heinsberg und 23 Grad im Hohen Venn. Bei diesen Temperaturen bleibe es auch bis zur Mitte kommender Woche, so der Experte. Das Wetter bleibt freundlich bei Temperaturen von 23 bis 28 Grad, nur am Sonntag kratzt der Sommer noch einmal örtlich an der 30-Grad-Marke.

(cheb/dpa)