Sonne satt und bis zu 36 Grad : Hitzewarnung in der Region am heißesten Tag des Jahres

Hitzewarnung in der Region am heißesten Tag des Jahres

Am Freitag wird es richtig heiß (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Gerten

Essen/Aachen Es wird heiß in Nordrhein-Westfalen: Mit bis zu 36 Grad wird der Freitag der bislang heißeste Tag des Jahres. Für die Region westlich der Rheinschiene im Dreieck Aachen-Düren-Mönchengladbach gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen eine amtliche Hitzewarnung heraus.

Auch in anderen Teilen des Landes werden hohe Temperaturen erwartet - in Westfalen bis zu 34 Grad und selbst im höheren Bergland bis zu 30 Grad.

Die Hitze wird von blauem Himmel und Sonnenschein begleitet, nur vereinzelt ziehen laut DWD-Prognose Wolken durch NRW. Entsprechend hoch ist die Waldbrandgefahr. Für das südwestliche, waldreiche Drittel des Landes gilt am Freitag die zweithöchste Warnstufe.

Auf den heißen Tag folgt in den Ballungsregionen Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln und Aachen eine sogenannte „tropische Nacht“: Nach Angaben der DWD-Meteorologen werden die Temperaturen in der Nacht zu Samstag nicht unter 20 Grad sinken.

„Örtlich zeigt das Thermometer bei Passage der Konvergenz sogar 25 bis 27 Grad mitten in der Nacht an und dabei kann es erste Gewitterauslösungen geben. Diese Gewitter werden am Samstag häufiger und teils auch richtig kräftig. Aber es werden nicht alle betroffen sein”, erklärt Holz.