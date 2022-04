Online-Schülerwettbewerb : Hier sind die zehn Besten vom 15. Netrace!

Aachen/Düren/Heinsberg Das 15. Netrace ist zu Ende. Hier präsentieren wir die Gewinner des großen Online-Schülerwettbewerbs von unserer Zeitung und NetAachen.

Am Ende war es fast wieder ein normales Netrace. Trotz Corona, Heim- und Hybridunterricht, Masken, Schnelltests und Quarantäne. Das 15. Netrace, das dritte in Pandemie-Zeiten, ging schließlich wieder mit Fototerminen zu Ende – so wie auch die ersten 13 Auflagen des großen Schülerwettbewerbs von unserer Zeitung und NetAachen.